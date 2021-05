Récord de fallecidos y diagnósticos de Covid-19: 9 personas murieron y hubo 438 nuevos contagios

Compartir

Ayer al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, nueve comprovincianos fallecieron y se detectaron 438 casos nuevos de coronavirus.

Tres de las víctimas fatales son vecinos de Formosa Capital: Alejandro de 62 años, Juana de 60 años, Norma de 55 años, Ricardo de 36 años, Pedro de 79 años y Aida de 72 años; dos vecinos de Clorinda: Limpia de 60 años y Rolando de 56 años; y, por último, Juan de 85 años, vecino de Ingeniero Juárez, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los nuevos diagnósticos, los 438 casos fueron detectados en personas de entre uno y 81 años con el 10,7% de positividad, en el marco de los 4.112 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas.

De ese total, 398 corresponden a la Ciudad de Formosa: 282 consultas por síntomas, 61 contactos estrechos, 39 por búsqueda activa, 10 consultas por egreso y seis controles por internación; 21 a Clorinda: 19 consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cinco a Riacho He Hé: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cinco a Laguna Naineck: cuatro contactos estrechos y una búsqueda activa; cuatro de El Colorado: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro a Ingeniero Juárez: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; y una búsqueda activa a Palo Santo.

Alta médica

Además, se dio de alta médica a 280 pacientes recuperados, de los cuales 229 son de Formosa Capital, 25 de Clorinda, seis de Misión Laishí, tres de Ibarreta, tres de El Espinillo, dos de Misión Tacaaglé, dos de Las Lomitas, uno de Herradura, uno de Laguna Naineck, uno de La Primavera, uno de Pirané, uno de Siete Palmas y cinco ingresos desde otras jurisdicciones.

En ese contexto, al 3 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 9194 casos de COVID, de los cuales 4616 se recuperaron, 4386 continúan activos, 160 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. También, se llevaron a cabo 406.577 test con el 2,26% de positividad acumulada.

La cantidad de casos activos de COVID-19 se distribuye en Formosa Capital: 2.962, Clorinda: 681, Gral. Belgrano: 118, Laguna Naineck: 109, Pirané: 73, General Güemes: 58, El Espinillo: 29, Misión Tacaaglé: 28, Herradura: 27, Riacho He He: 27, Palo Santo: 25, Misión Laishí: 21, Villa Escolar: 20, Ibarreta: 19, Buena Vista: 17, Comandante Fontana: 17, La Primavera: 14, Siete Palmas: 13, Estanislao del Campo: 12, Ingeniero Juárez: 11, Laguna Blanca: 11, Posta Cambio Zalazar: 5, El Colorado: 5, Gran Guardia: 4, Tres Lagunas: 4, Lamadrid: 3, Subteniente Perín: 3, General Mansilla: 2, Palma Sola: 2, Villa Dos Trece: 2, Villafañe: 1, Guadalcázar: 1, Bartolomé de las Casas: 1, San Martin 2: 1 e ingresos desde otras jurisdicciones: 60.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 337 camiones de carga, 84 vehículos y 157 personas; controló en la vía pública a 19.851 personas y 6.935 vehículos; labró infracciones a 19 vehículos y 541 personas por incumplimiento de medidas sanitarias.

Campaña de vacunación

En la continuación de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Consejo recordó que, el Gobernador de la Provincia, anunció cuatro jornadas de vacunación en 12 localidades distintas desde hoy al viernes de esta semana.

En este marco, hoy estarán recibiendo la vacuna los adultos residentes en la ciudad capital de las clases 1965 y 1966.

Récord de

fallecimientos y

casos positivos

Por último, el organismo indicó que ayer se alcanzó otra vez, el récord diario provincial con 438 casos positivos a COVID-19 detectados en la última jornada, así como el récord de muertes por esta enfermedad con nueve fallecimientos.

A su vez, en la ciudad de Formosa capital se llegó un nuevo record diario con 398 casos positivos nuevos, y con seis fallecimientos de vecinos de esta ciudad en una sola jornada.

Estos indicadores siguen reflejando la gravedad de la situación que enfrenta la provincia, y en particular en las ciudades de mayor población. La velocidad de la propagación del virus y la incidencia del mismo en personas cada vez más jóvenes son indicativos de la presencia de nuevas cepas de coronavirus, que son más contagiosas y más peligrosas para la salud y la vida de la población.

Ante esta situación, el Consejo recomendó que, la actitud más prudente, es quedarse en la casa y evitar salidas innecesarias, encuentros sociales, familiares o cualquier situación donde no se respete el distanciamiento social.

“Seamos responsables, porque la vida es lo único que no se puede recuperar”, concluyó el documento.

