Récord en un día: ayer 136 pacientes fueron dados de alta médica

Compartir

Linkedin Print

Ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que fueron dados de alta médica 136 pacientes que se encontraban aislados cursando la infección del coronavirus.

Del total, dos corresponden a pacientes del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19; dos del Centro de Atención Sanitaria Nº1, que funciona en el Estadio Cincuentenario; cuatro del Centro de Atención Sanitaria Nº11; y seis pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº13, todos de Formosa capital.

Además, recibieron su alta médica diez pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº4 de Clorinda; veinte del Centro de Atención Sanitaria Nº10 de Ingeniero Juárez; 65 del Centro de Atención Sanitaria Nº6 de El Chorro; y 27 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Nº5 de El Chorro.

Tres personas que transitaron su aislamiento en el Centro de Asistencia Sanitaria N°1, que funciona en el Estadio Cincuentenario, provenientes de la localidad de Subteniente Perín que regresaron a sus casas ayer por la tarde.

Francisco es chofer de la ambulancia de Perín, estuvo 14 días en cuarentena y declaró que se siente “muy bien” de salud.

“Hubo muy buena atención de los enfermeros y doctores. La estadía excelente, tranquila, estuvimos muy cuidados, bien alimentados, contenidos por profesionales”, detalló.

Además, indicó que el regreso a sus hogares es sin cargo ya que los traslada un móvil policial hasta sus domicilios.

Por su parte, Amalia admitió que por momentos se le volvió difícil porque atraviesa un tratamiento psiquiátrico, pero que a pesar de ello “estuve atendida y contenida con psicólogos”.

“La atención fue muy buena porque teníamos todo, me trataron muy bien. Estuve quince días acá, me voy conforme sin ninguna queja”, expresó.

Y agregó: “Lo que le puedo decir a la gente es que es todo mentira lo que dicen, yo estuve acá y la atención fue muy buena, teníamos las cuatro comidas y recreo a la tarde”.

Por último, Emilce se sumó a las observaciones de los demás pacientes en alta médica y agradeció a “todos los que me atendieron”.

“Yo le digo a mis hijos y mi marido que estoy muy bien, los extraño, pero ya regreso a casa gracias a Dios”, manifestó.

Compartir

Linkedin Print