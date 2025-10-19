Recordaron el Día de la Madre con un Bingo Familiar y Folcklore en Ingeniero Juárez 

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif y su equipo de trabajo recibieron el Día de Madre, junto a las familias juarenses con el desarrollo de una noche de Bingo, y un cierre a puro folklore, con el Mono Luna.

Así, se dieron cita también emprendedores que mostraron sus productos y artesanos, todo en un clima muy equilibrado, en el que se vio la alegría y el festejo de los ganadores de premios en efectivo, o bien por el sorteo de los números de cartones del bingo.

Se entregaron televisores, un lavarropas, una bicicleta, canastas de mercaderías, electrodomésticos, riquísimas tortas, y muchos regalos más.

La noche tuvo un cierre musical, con un prestigioso artista local, que fue aprovechado por los presentes, no solo porque se deleitaron con sus canciones, sino también porque las bailaron de principio a fin.

En ese contexto, Nacif dio las felicitaciones a las madres por su día, en un discurso vorto y emotivo, las describió como valientes, amorosas, protectoras, sensatas y compañeras en todo el proceso de la vida.