Recordaron el Día del Síndrome de Down

La Prof. Griselda Correa, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se refirió al Día Internacional de la Concientización del Síndrome de Down, que se recuerda el 21 de marzo.

Al respecto, comentó que “esta ocasión fue establecida por la ONU en el año 2011. Este síndrome tiene como característica la anomalía del par 21, tiene tres cromosomas, entonces para jugar con los números, es el 21 del mes 3, entonces tenemos también en las fechas una anomalía o una trisomía”.

“Se intenta concientizar de que el síndrome de Down no es una enfermedad, porque no es algo de lo que uno se recupera. Es una condición particular que conlleva una discapacidad intelectual de diferentes grados. Debemos tener presente que ante todo son personas, y a través de esta socialización, buscamos llegar a una inclusión plena, que muchas veces no se da en las instituciones educativas, porque como dije, tiene que ver con una discapacidad intelectual, pero se tiene que dar en el nivel social, por lo que el primer ámbito de sociabilidad es la familia”. La funcionaria agregó que “tendemos a ver a las personas con síndrome de Down como eternos niños, por eso vemos adolescentes y personas adultas vestidas como niños. Por ello, tenemos que aprender que ellos tienen el mismo ciclo de vida que nosotros: son bebés, después niños, luego adolescentes y finalmente adultos, por ende, se tienen que vestir, hacer actividades y ponerse en pareja acorde a su edad”.