Recordaron en la Universidad Nacionalde Formosa el Día Mundial del Parkinson

Con motivo de recordarse el Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, el Prof. Dr. Dardo Spessot, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa (FCS-UNaF), se refirió a esta ocasión.

En ese sentido, señaló que ”este día se conmemora debido a que es el aniversario del nacimiento del Dr. James Parkinson, quien por primera vez describe esta enfermedad en el año 1817”.

“Esta es una enfermedad que si bien tiene a la fecha, 208 años, su causa es desconocida. Motivo por el cual, se puede decir que tiene tratamiento, aunque no se cura. Se han postulado un sinfín de causas probables sobre esta dolencia, pero lo que más se acepta es que sea debido a una alteración genética y a factores ambientales. Son suposiciones y teorías, porque en verdad no se conoce la causa”.

Spessot agregó que “los síntomas más importantes que permitieron su descripción son los síntomas motores, es decir el temblor que suele afectar un miembro, sea la mano, el brazo o el pie. Ese temblor es característico de ocurrir en reposo, disminuye con los movimientos y es generalmente mayor en uno de los lados del cuerpo. Pero a medida que avanza la enfermedad se comprometen y aparecen en ambos lados”.

“Además del temblor, el Parkinson ocasiona el enlentecimiento para realizar los movimientos. También hay otra serie de síntomas que se describieron muchos años después, como la pérdida del olfato, alteraciones del sueño, alteraciones en la escritura, incontinencia urinaria y estreñimiento. Todo este cortejo de síntomas tiene una importancia fundamental en la actualidad, porque son las causas que se retrase el diagnóstico de la dolencia. Hoy en día se calcula que en algunos casos, el diagnóstico se demora hasta cinco años”.

“Existen numerosos fármacos para su tratamiento. El más común es la dopamina, que es una droga llamada levodopa. Esto es porque la dopamina es la sustancia no producida por las células nerviosas en esta enfermedad, y que son las responsables de producir esta sintomatología. Pero hay un gran número de fármacos, y continuamente se descubren otros. Por ejemplo, el último de ellos fue aprobado por la FDA en Estados Unidos en febrero de este año”.

El docente significó que “hay un tratamiento quirúrgico para ciertos casos, que es la estimulación cerebral profunda. Consiste en implantar electrodos en el cerebro, y a través de un dispositivo que genera energía, se envían señales al cerebro para bloquear esa deficiencia de los síntomas y mitigar los síntomas motores. No todos los casos de Parkinson son operables, pero es una alternativa importante”.

“Quisiera recordar que el objetivo del Día Mundial del Parkinson es visibilizar esta enfermedad, hacerla cada vez más conocida, resaltar la importancia del acompañamiento del que padece la enfermedad, su núcleo familiar y sus cuidadores. De esa manera, preconizar que siempre es importante el diagnóstico precoz, porque cuanto más precoz, siempre será mejor la calidad de vida”.

“En el mundo se calcula que hay aproximadamente nueve millones de pacientes que sufren este mal. Se estima que para el año 2030 ese número ascenderá a doce millones, quizá por la mayor esperanza de vida. En la Argentina se calcula que entre 90 y 120 mil pacientes tienen esta enfermedad. Aunque puede aparecer en niños y adolescentes, lo más común es que aparezca después de los 60 años. Si una persona tiene antecedentes familiares de primer grado en cuanto a Parkinson, tiene un temblor que comienza en un lado estando en reposo y desaparece con el movimiento, es importante que consulte al médico”, subrayó finalmente el Dr. Spessot.