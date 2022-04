Recordaron que mañana cierra la inscripción a las Becas Egresar

Compartir

Linkedin Print

El profesor Marcelo Paredes, integrante del equipo técnico de la Dirección de Educación Superior (DES) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), se refirió a las Becas Egresar, informando que la inscripción a las mismas se encuentra abierta hasta este jueves 7 de abril.

Declaró que “esta propuesta política pedagógica no pudo ser concretada el año pasado”, pero celebró que en el actual ciclo lectivo 2022 “sí se encuentra vigente”.

Explicó que “aquellos estudiantes secundarios que cursaron el sexto año entre el 2016 y el 2020 en alguna escuela pública de gestión estatal o privada, -no en instituciones técnicas- y que no superen los 25 años de edad podrán realizar el cursado de los espacios curriculares pendientes de aprobación, para así culminar sus estudios secundarios”.

Para ello, informó que deben inscribirse en www.egresar.educacion.gob.ar, que es “una página otorgada por Nación”.

“Allí, podrán realizar la inscripción personal, completar con los datos requeridos y así el estudiante quedará inscripto”, señaló Paredes.

En esta línea, aclaró que una vez realizados estos pasos, “la inscripción está previamente aceptada” y explicó que “luego se “corroboran los datos con cada institución y posteriormente se le comunica al estudiante el día y horario de cursado”.

Cabe recordar que el objetivo de “Egresar” es garantizar el egreso efectivo de los y las jóvenes y facilitar la continuidad de estudios superiores, una mejor inclusión en el mundo del trabajo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Compartir

Linkedin Print