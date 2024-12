Recorte de medicamentos en PAMI: qué pueden hacer los jubilados ante la medida de Nación

En un contexto de creciente preocupación por las políticas públicas que afectan a los adultos mayores, la Dra. Silvina Corrales, abogada previsional, habló sobre la reciente decisión del gobierno de recortar beneficios relacionados con los medicamentos otorgados por PAMI. En su análisis, la Dra. Corrales reflexionó sobre las implicancias legales de esta medida y las posibles soluciones que podrían buscar los beneficiarios afectados.

“La parte de PAMI manejo, pero sería muy importante que alguna autoridad del organismo se exprese para explicar las políticas y decisiones de gobierno”, expresó la Dra. Corrales, destacando la falta de comunicación de las autoridades frente a esta problemática. Desde el punto de vista legal, señaló la vulnerabilidad de los adultos mayores que, ante un recorte abrupto de los medicamentos que utilizaban, se ven en una situación de incertidumbre y angustia.

En este sentido, la abogada advirtió sobre los riesgos que implican estas medidas para una población que ya se encuentra en una situación de fragilidad debido a su edad y sus condiciones de salud. “El adulto mayor ya está en un estado de vulnerabilidad, porque al jubilarse ve reducida su capacidad económica y, muchas veces, también su salud. Con las jubilaciones actuales, que representan solo el 82% del salario previo a la jubilación, y el monto de 225.000 pesos mensuales que reciben muchos jubilados, el panorama es preocupante. A esto se le suma que el bono que perciben no forma parte de su remuneración, lo que empeora aún más su situación económica», explicó.

Ante el recorte de medicamentos, la Dra. Corrales destacó el problema adicional de la burocracia que se suma a la situación. Los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas y dependen de tratamientos específicos se enfrentarán ahora a una serie de trámites online, lo que complica aún más su acceso a la medicación necesaria para su bienestar. «Aunque algunos seguirán teniendo acceso a los medicamentos, deberán completar formularios y enfrentarse a un proceso administrativo engorroso», señaló.

La abogada también se refirió a la responsabilidad del gobierno al implementar estas decisiones sin considerar la vulnerabilidad de los jubilados y pensionados. A pesar de que se trata de medidas políticas adoptadas por el gobierno de turno, la Dra. Corrales destacó que el cambio drástico en los beneficios no puede ignorar los derechos adquiridos de los adultos mayores. “El Estado no puede, de la noche a la mañana, cambiar la situación de un adulto mayor que depende de estos beneficios para poder vivir”, afirmó.

Desde el punto de vista legal, la Dra. Corrales explicó que los jubilados afectados por estos recortes tienen herramientas jurídicas a su disposición para hacer valer sus derechos. “Lo que puede hacer un abuelo al que le suspendieron los medicamentos es presentar un amparo de salud, una medida autosatisfactiva. Esta última tiene un proceso más rápido y está directamente vinculada con la protección de la salud”, detalló.

A pesar de que las autoridades del PAMI aún no se han expresado públicamente, la abogada subrayó la importancia de que informen a los beneficiarios sobre la situación que están atravesando. “Es lamentable que no salgan a explicar de qué se trata esta medida. El derecho a la información está garantizado por la Constitución Nacional, y las autoridades de PAMI deben dar la cara y explicar cuál es la situación. No pueden esperar que venga un abogado a hablar por ellos”, concluyó.

La Dra. Silvina Corrales también hizo un llamado a que se respete el derecho de los jubilados y pensionados a acceder a la atención médica que necesitan, especialmente cuando se trata de su salud. La situación actual plantea una gran incertidumbre sobre el futuro de los adultos mayores en el país, y la falta de transparencia por parte de las autoridades es un aspecto que preocupa aún más a quienes dependen del sistema de salud pública para su bienestar diario.