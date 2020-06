Recorte del 50% de los sueldos: “El daño a los empleados comunales de Perín es lamentable”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el comunicador social de la localidad de Subteniente Perín, Carlos Quiñonez comentó que se entrevistó con Martín Velarde, un empleado de la Comisión de Fomento del lugar, quien le expresó con “impotencia” y la “voz entrecortada” la dramática situación económica por la cual están atravesando los trabajadores a causa de decisión adoptada por el presidente de la Comisión, Diego Romero referido a la quita del 50% de sus haberes del mes de abril y mayo. “Velarde dijo que sus sueldos fueron descontados en un 50% en abril, por lo que un grupo de trabajadores recurrió a la justicia para reclamar sus derechos logrando en pocos días resultados favorables de la misma, donde le ordena a Romero a reintegrarle lo retenido durante dicho mes más el pago del 100% como corresponde del mes de mayo”, aseveró Quiñonez.

Y continuó: “pese a que existe una orden judicial, Romero hizo caso omiso y pagó nuevamente la mitad de los haberes, afectando de manera consecutiva el bolsillo de los trabajadores y más en aquellos que se encuentran pagando cuotas en casas de electrodomésticos o tienen cuentas en algún comercio”.

Reconoció que en el caso puntual del señor Velarde “hace pocos meses sacó una moto por la que se encuentra pagando cuotas de $ 5.400, monto que supera lo que percibe de su sueldo, ya que con el descuento del 50%, más otros descuentos en su tarjeta solo agarra en mano unos $4.000; esto lo llevó a involuntariamente no poder cumplir con sus obligaciones, y ahora recibió la notificación del embargo de su rodado por la falta de pago”.

“Durante la charla me contó que esa moto se la pudo sacar con tanto sacrificio cuando realizaba trabajos privados, antes que le ganaran el juicio a Romero donde los tuvo que reincorporar nuevamente a su anterior puesto de trabajo, pero todavía sigo pagando cuotas”.

Finalmente, Quiñonez recordó que los primeros días del mes anterior el mencionado Presidente de la Comisión de Fomento reunió a la totalidad de los empleados para informarle que “tomó la decisión de recortarles en un 50% el sueldo de forma retroactiva al mes de abril”, argumentando que “el dinero no le alcanza para la totalidad de los haberes”.