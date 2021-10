Recrudeció la guerra Real Madrid-PSG por el fichaje de Mbappé: «No pueden seguir comportándose así»

Compartir

El cierre de la última ventana de transferencias parecía ser el final de la novela alrededor de Kylian Mbappé, pero en realidad era sólo el primer capítulo de una extensa novela que se estirará mediados de 2022. Las últimas entrevistas que el futbolista francés le concedió a distintos medios locales revelaron que su intención desde un principio fue cambiar de camiseta y Florentino Pérez, feliz de escucharlo directo desde la boca del joven campeón del mundo, salió nuevamente a la carga.

En el programa El Debate, reconoció que espera “que el 1 de enero se pueda resolver todo” en cuanto a la llegada de Mbappé al Real Madrid. El presidente de la Casa Blanca aseguró que respeta al PSG para luego especificar que habrá “novedades el año que viene”. Pero del otro lado de la vereda no cayó para nada bien la catarata de declaraciones y el dirigente que decidió salir a defender los intereses del cuadro de la capital de Francia fue su director deportivo, Leonardo Araújo.

“Es una falta de respeto que no podemos tolerar”, explotó en charla con L’Equipe. Y agregó al respecto sobre las reiterativas menciones: “Esta nueva salida es solo la continuidad de una falta de respeto hacia el París Saint Germain y hacia Kylian. En la misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), luego el entrenador del Real Madrid (Carlo Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid, hablan de Kylian como si ya fuera uno de ellos”.

Leonardo apuntó hacia la figura del mandamás del equipo español por el ruido que están haciendo en los distintos medios al hablar de Mbappé como un posible fichaje. “Florentino Pérez ya había hablado de Kylian a la afición madrileña durante la semana. Repito: es una falta de respeto que no se puede tolerar. Ha estado sucediendo durante dos años”, agregó.

Para cerrar, le mandó un último mensaje al Real Madrid: “Solo recuerdo que se acabó la ventana de transferencia, que está en marcha una temporada. Hay partidos y el Real Madrid no puede seguir comportándose así. ¡Que se detenga! Kylian es un jugador del Paris Saint-Germain y el club entiende completamente que esta relación durará”.

El contrato del jugador tiene fecha de vencimiento para junio de 2022 y desde España presionan para conseguir al futbolista más codiciado de los últimos tiempos. Pero lo cierto es que desde la directiva del PSG decidieron retenerlo –con el riesgo de que se vaya con el pase en su poder– para juntarlo con Lionel Messi y Neymar con el principal objetivo que persigue el club hace años: ganar la primera Champions League del club y la segunda de un equipo de francés en la historia de la competencia.

