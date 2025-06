Recta final para la causa contra Cristina Kirchner: las tres opciones que tiene la Corte para definir

El entorno de la expresidenta denuncia un plan para proscribirla. Un exjuez del máximo tribunal reveló qué tan probable es que haya una definición en la próxima semana.

El futuro político y judicial de Cristina Kirchner parece haber entrado en una fase decisiva: su destino podría definirse incluso la próxima semana, si la Corte Suprema finalmente emite su fallo en la causa Vialidad.

De tener un fallo adverso antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de candidaturas en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta vería bloqueada su candidatura a diputada por la tercera sección electoral del distrito bonaerense.

Al respecto, dirigentes cercanos a la jefa del PJ cuestionaron la posible decisión del máximo tribunal y denunciaron un plan para proscribir a la dos veces exmandataria.

«La Corte está sometida a los grupos económicos que quieren que Cristina esté presa. Ya lo dijeron: si se postula, se caen las acciones. Es persecución política. Temen que arrase en las urnas porque saben que eso la convierte en la próxima presidenta», apuntó el senador José Mayans.

Para el legislador, el oficialismo y sectores concentrados buscan impedir el regreso del kirchnerismo al poder. «Hay una clara estrategia de proscripción. Están desesperados por impedir que vuelva Cristina, porque lo que no puede resolver la política lo quieren forzar desde la justicia», afirmó en diálogo con Splendid.

El pasado lunes, en su primera entrevista del año por C5N, Cristina Kirchner reveló que competirá en los comicios bonaerenses y desafió a la Corte. «Muerta o presa (…) No voy a someter mis decisiones políticas a lo que haga el poder judicial», lanzó sobre la posibilidad de que se confirme la condena a seis años de prisión.

También cuestionó duramente al funcionamiento del Poder Judicial, al que calificó como «la guardia pretoriana para proteger y sostener un orden económico injusto e inequitativo».

En este contexto, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, se pronunció al respecto y habló sobre las tres opciones que tiene el máximo tribunal para definir el futuro de la líder del PJ.

«La Justicia tiene sus propios tiempos para encontrar certeza en el tratamiento de una causa, no tienen nada que ver con los tiempos electorales. Yo sé que esa es una especulación natural que se hace en la política, también en el periodismo, y es lógico que eso se haga», planteó en diálogo por Radio Mitre.

«Desde la Corte Suprema lo que priman son los tiempos para el tratamiento de la cuestión solamente. Según el procedimiento, se va a expedir de acuerdo a sus propios tiempos, no a los tiempos políticos», ratificó Maqueda, negando alguna vinculación de la resolución judicial con el calendario electoral.

De acuerdo con el exjuez, el máximo órgano tiene tres opciones posibles que podría tomar con respecto a la exmandataria:

Reenvío a Casación por Discrepancia en la Pena

«Si coincide con el procurador, obviamente la causa tiene que volver a la instancia anterior porque el procurador pide doce años y la condena está a seis años para Cristina Fernández de Kirchner», detalló Maqueda y añadió como serían los pasos a seguir: «En este caso, la Corte lo baja a la Cámara de Casación y le dice: ‘Resuelva lo de la asociación ilícita de acuerdo a lo que le está diciendo el procurador´». Fallo Rápido y Confirmación de Sentencia

«Si esto es una causa de que la corte llama ´de hecho prueba´ y derecho común, estaría en condiciones de fallar», señaló como segunda opción. Esta vía implicaría una «resolución rápida» apelando al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, lo que se traduciría en la confirmación de la sentencia. Causa Constitucional o Federal, Mayor Profundidad y Tiempo

Finalmente, si la Corte considera al expediente como una causa constitucional o federal, la definición tomará más tiempo. Maqueda explicó que, en esta situación, el expediente requeriría un estudio «mucho más profundo» por parte de los jueces.