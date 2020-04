Rector de la UNaF efectuó recorrida por el campus universitario

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, realizó ayer una recorrida por el campus universitario, a los fines de evaluar el funcionamiento de las diferentes áreas de la casa de estudios, respetando las medidas sanitarias y de distanciamiento social establecidas ante la pandemia del COVID-19.

En ese marco, visitó diversas instalaciones del campus, como por ejemplo la Facultad de Recursos Naturales (FRN) y el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería de Materiales y Nanotecnología –que depende de esa unidad académica-, donde investigadores de la UNaF se encuentran elaborando alcohol en gel, un elemento considerado hoy esencial.

«Estuvimos visitando el campus y viendo algunas actividades que se siguen desarrollando como la producción de alcohol, a la que se suma una nueva experimentación que es la de alcohol en gel y ahora con aloe, ya que en Villa Dos Trece tenemos una plantación», explicó el titular de la UNaF.

Señaló que «visitamos los laboratorios experimentales que tenemos y además conversamos con integrantes de centros de estudiantes y algunos jóvenes que están contribuyendo de manera voluntaria en la Universidad. Hablamos sobre la perspectiva que se viene dando en la continuidad pedagógica y cómo vamos a ir resolviendo algunas de las cuestiones que son fundamentales para cerrar el cuatrimestre, extenderlo y darles también oportunidad a todos los alumnos que lo necesiten».

«Es importante que todos podamos comprender que el tema que nos une en este momento es la solidaridad. A ella tenemos que apelar, porque el objetivo es que el alumno que quiera estudiar no pierda el cuatrimestre. Así que en este sentido estamos trabajando tanto desde las Secretarías Académicas de las Facultades como el Rectorado», enfatizó.

Hizo notar que el accionar de la UNaF «se trata de una cuestión que se va definiendo paso a paso. Así como se van determinando las políticas nacionales que se van a ir llevando adelante en esta pandemia, también nosotros vamos acompañando en este tipo de definiciones. Todas nuestras resoluciones y nuestra cobertura al dictado de clases por medios tecnológicos tienen que ver con la evolución de la emergencia y además con las medidas que se tomen a nivel nacional y provincial».

Finalmente, señaló que «también se está viendo cuál va a ser la forma de los exámenes. Estamos conversando sobre eso, bajo qué protocolo se tomarán los mismos. Si bien sabemos que no se van a poder tomar exámenes masivos porque continúa la amenaza de la pandemia y no queremos ser nosotros los protagonistas de un posible contagio”.