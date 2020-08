Rector de la UNaF entregó insumos a estudiante para que pueda continuar sus estudios

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, encabezó este jueves 13 la entrega de una tablet, un prendrive y elementos de higiene y de protección personal contra el COVID-19 a la estudiante de Psicopedagogía María Emilia Figueroa, para que la joven universitaria pueda continuar sus estudios.

La entrega se produjo en el Rectorado de la casa de estudios, marco en el que la joven recibió de manos del rector Parmetler la tablet, el pendrive, diversos útiles como cuadernos, anotadores, biromes, etcétera, además de los elementos de higiene y de protección personal de fabricación de la UNaF contra el coronavirus: barbijos, alcohol en el gel, máscara facial, entre otros.

“Cuando hablamos de permanencia en la Universidad nos referimos también de esta relación entre educación y trabajo, porque cuanto más se educa a un alumno, cuanto más se está en la Universidad, es cuando se tienen mejores posibilidades de acceder a un trabajo aunque no se haya recibido, ya que de su educación se pueden dar mejores resultados”, destacó el titular de la UNaF.

Puso de relieve que “por eso que nosotros pensamos en la permanencia para mejorar el nivel de trabajo y de relación”.

Dirigiéndose a la joven, le dijo: “María Emilia, Dios quiera que te recibas y acá vamos a estar para darte todo el apoyo necesario para que puedas continuar estudiando”.

Remarcó en ese sentido que “vamos a tener un comedor universitario, todos los elementos y útiles que necesites y además podés estar en contacto con los centros de estudiantes. Todo lo que puedas hacer es de voluntad tuya y estoy seguro que con el temple y la voluntad que tenés vas a llegar a ser psicopedagoga el día de mañana”.

Por su parte, María Emilia acentuó: “Estoy muy agradecida por todo. Me hace sentir orgullosa no quedarme atrás y siempre mirar hacia adelante porque todo es posible en la vida”.

“Quiero seguir estudiando, mirar hacia adelante y nunca rendirme –destacó-. Aspiro a llegar a mi meta, que es tener un título, un trabajo y ayudar a las personas más necesitadas el día de mañana”.

Finalmente, contó que “estoy en primer año de Psicopedagogía, me veo bien y me gusta la carrera. Quiero brindar mi ayuda cuando sea profesional”.