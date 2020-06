Rector de la UNaF entregó segunda partida de tablets y pendrives

Compartir

Ayer, en la Sala de Conferencias “Rectores de la UNaF”, el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Prof. Esp. Augusto Parmetler, hizo entrega de una nueva partida de tablets adquiridas con fondos propios de la gestión, con el objetivo de que los alumnos que no posean conectividad puedan continuar sus estudios.

Participaron del acto de entrega autoridades de la UNaF como la secretaria general académica, Dra. Mónica Daldovo; el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo; los decanos de las Facultades de Humanidades, Esp. José Luis Guillen; y de Recursos Naturales, Ing. Gustavo Rhiner; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lic. Valeria Dellamea; el asesor letrado general, Dr. Emilio Grippaldi, entre otros, así como también integrantes de la comisión de asesoramiento, evaluación y seguimiento para la entrega de tablets.

“En esta oportunidad entregamos unas 60 tablets, según el asesoramiento de la comisión que evalúa la condición social, económica y académica de cada uno de los alumnos para la entrega de estos elementos. Las mismas se vienen a sumar a las 20 tablets que otorgamos en una instancia inicial”, expuso el titular de la UNaF.

Remarcó que “se trata de un beneficio que estamos otorgando. Si bien somos conscientes de que no va a alcanzar a todos los alumnos posiblemente, sí llegarán a aquellos estudiantes que están en una situación de vulnerabilidad y también que tengan un rendimiento académico”.

Al momento de evaluar la entrega de estos insumos precisó el rector que “tiene que ver con una sumatoria de cuestiones: lo social-económico y también lo académico, lo cual hace que los alumnos ingresen en un listado para la entrega de tablets que contienen todo el material digital, de manera que puedan continuar estudiando”.

“La semana que viene vamos a continuar entregando más tablets del total de 400 que adquirimos para el alumnado con recursos propios de la gestión, con el objetivo de seguir garantizando la continuidad pedagógica en esta época de pandemia”, significó, recalcando que “Dios quiera que en el segundo cuatrimestre podamos hacer una nueva compra, lo que dependerá de nuestro presupuesto, pero sí estamos pensando en continuar este beneficio que estamos dando al estudiantado que no se puede conectar”.