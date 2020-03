Rector de la UNaF y su gabinete se reunieron con el doctor Bibolini

Compartir

Linkedin Print

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler, y su gabinete mantuvieron una reunión con el Dr. Julián Bibolini, infectólogo, jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia y jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC).

Del encuentro realizado ayer en el Rectorado participaron también la secretaria general académica, Dra. Mónica Daldovo; el secretario general de Gestión Institucional y Administrativa, Ing. Oscar Drelichman; los decanos de las Facultades de Recursos Naturales, Ing. Gustavo Rhiner; de Humanidades, Esp. José Luis Guillen; y de Administración, Economía y Negocios, Lic. Marta Botterón; y la directora de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Ing. Fanny Barreto.

En ese marco, el rector Parmetler subrayó que «le hemos manifestado al Dr. Bibolini nuestra preocupación dado que en las cercanías de nuestra provincia, en el Chaco y particularmente en la UNNE, tuvieron un caso confirmado de coronavirus. A nosotros nos preocupaba, sobre todo porque tenemos docentes en forma conjunta con esa Universidad y también tenemos traslado de alumnos».

En este sentido, remarcó que el funcionario «nos tranquilizó, nos explicó cómo era el sistema de infección que se podría producir y hablamos también de si hubo algún caso en Formosa, desmintiendo absolutamente la información periodística que trascendió».

«El Dr. Bibolini nos explicó el protocolo, marcando que recién cuando la Nación avisa hay que un infectado eso es lo válido. Muchas veces hay casos de sospecha, donde el apresuramiento a veces confunde a la gente», advirtió.

Hizo notar que «tuvimos una buena reunión y le hemos pedido colaboración en cuanto a afiches y toda cuestión publicitaria que nos permita hacer un sistema de prevención para que los alumnos y la comunidad educativa tomen conocimiento», anunciando que «vamos a hacer charlas para que podamos ilustrar y que todos tomemos conciencia acerca de la gravedad que podría ocurrir, ya que es un virus desconocido».

«Estamos en el tema de la prevención. Prevenir es lo más importante para nosotros, puesto que la Universidad es un lugar donde se acumula mucha gente, docentes, alumnos y no docentes, a veces hay actividades con egresados y además tenemos estudiantes de intercambio de países como México, Colombia y Paraguay y becarios del Conicet que venían de Europa. Así que consultamos con el Dr. Bibolini todas esas cuestiones que nos preocupaban y él nos ilustró muy bien».

En esa línea, confirmó que se suspenden todo tipo de eventos internacionales. «Este miércoles 11 sacaremos una resolución y todo evento internacional que se proponga no va a ser considerado por esta cuestión y por el riesgo que estamos corriendo», certificó, añadiendo que también se refrendará la adhesión a la resolución del Gobierno Nacional que reglamenta la licencia excepcional para todas las personas que hayan regresado al país, provenientes del exterior.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial, la medida fue tomada porque «el coronavirus se está propagando aceleradamente a nivel mundial». La resolución 178/2020 lleva la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Esta licencia aplica tanto para los trabajadores del sector público como del privado. «Estamos produciendo esas resoluciones para otorgar la licencia, incluso el permiso a los alumnos para quedarse 14 días en su casa en caso que vengan de algunos de esos países, los cuales estarán enumerados en el instrumento», detalló el rector de la UNaF.

«También se han suspendido algunas clases de posgrados cuyos docentes provenían de Universidades con circulación del Covid-19, particularmente el caso de la Facultad de Humanidades de la UNNE», acotó.