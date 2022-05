Rectora CPA: «La Resolución Ministerial nos parece una excelente medida inclusiva»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Además, aseveró que con el programa “Volvé a la Escuela” se recuperó el 100% de la matrícula que se había desvinculado con la institución en el contexto de pandemia.

En el marco del 48° aniversario de la EPES N°52, más conocida como Centro Polivalente de Arte, que se cumple este martes 24, la rectora de la institución, Graciela Torres, dialogó sobre cómo fue la reinserción de sus estudiantes al sistema educativo luego de los dos años de pandemia por el COVID 19 y valoró la última Resolución del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia por ser “una excelente medida inclusiva”.

“Cuando tuvimos que volver a la presencialidad se tomaron, y todavía se toman, absolutamente todos los recaudos necesarios para lograr la seguridad sanitaria de nuestros alumnos, el barbijo sigue siendo obligatorio, la sanitización de manos, la higiene de la escuela, tenemos un porcentaje casi del 100% de alumnos vacunados, seguimos cuidándonos porque sabemos que el COVID todavía está y que es necesario extremar las medidas”, indicó.

En ese sentido, la responsable del establecimiento se refirió a la resolución firmada por el ministro de Cultura y Educación, Luis Eugenio Basterra; y dijo que “es muy inclusiva” ya que “permite que nuestros alumnos que en el 2020 y 2021 tuvieron muchas dificultades para permanecer en relación con la escuela a través de medios virtuales, tengan ahora la posibilidad de pasar de curso”, pero aclaró, contundente, que “el hecho de promocionar no quiere decir que las materias están aprobadas, quedan pendientes”.

“La escuela ahora tiene que profundizar las estrategias de inclusión y de acompañamiento para que esos alumnos, a medida que cursan las materias que corresponden a este año, puedan ir profundizando los saberes que no pudieron apropiarse en el 2020/21”, explicó.

Y destacó: “Nos parece una excelente medida inclusiva, como todas las políticas educativas del Gobierno de la provincia de Formosa”.

Asimismo, Torres señaló que con el programa “Volvé a la Escuela”, lograron recuperar “prácticamente el 100% de los estudiantes”, ya que “había algunos que no tenían ningún espacio curricular aprobado y mediante el programa pudieron promocionar con tres materias, tenemos ese tipo de casos”.

“Y después tenemos los chicos y familias que hicieron el esfuerzo y no pudieron lograrlo, pero es necesario que ellos tengan esa posibilidad de continuar con sus grupos de compañeros, porque lo que también los desmoraliza es tener que quedarse en un curso con compañeros nuevos, porque es un nuevo proceso de adaptación y vienen afectivamente afectados, entonces por eso es necesario fortalecer esos vínculos desde lo socioafectivo y pedagógico también”, argumentó.

Festejos

En cuanto al nuevo aniversario del Centro Polivalente de Arte, la rectora contó que la institución fue fundada en 1974 por la profesora María Nélida Donkin, a quien consideró “una persona que dejó un legado impresionante a la educación artística de la provincia y sentó las bases para el desarrollo de ella”.

“Nuestra institución pasó por muchísimas etapas, primero no tenía edificio propio, fue deambulando, hasta que en 1989 la directora, por gestiones realizadas ante Nación, pudo establecer este lugar, que fue sufriendo mucho deterioro de forma estructural, así que afortunadamente en el 2017 el gobernador Insfrán tomó la decisión de hacer la refacción del colegio”, relató.

Y añadió: “Realmente esta es una escuela modelo, es única en sus características porque tiene todo el potencial necesario para desarrollar las actividades artísticas, tenemos formación artística en música, en artes visuales, en danza clásica y contemporánea, en danza folclóricas argentinas”.

Además, Torres resaltó que cuentan con la “infraestructura ideal” para el desarrollo de dichas actividades “con calidad e inclusión”, porque al colegio concurren estudiantes de todos los puntos de la ciudad ya que es la única escuela que, de manera pública y gratuita, les brinda este tipo de formación.

“Tenemos alumnos egresados que tienen repercusión fuera del país, están bailando, cantando, profesionalmente, se formaron como artistas con mucho nivel y calidad”, remarcó con orgullo.

Respecto de los festejos, la responsable del establecimiento fundamentó que iniciaron el viernes pasado con juegos recreativos a cargo del Centro de Estudiantes y profesores asesores.

Y, durante la jornada de este martes, llevaron adelante juegos deportivos, concursos de tortas alusivas, concurso de fotografía en redes; y expresó que, esta última, “es una hermosa iniciativa porque ellos observan su colegio y hacen unas tomas muy conmovedoras de lo que sienten y piensan de él”.

“Estamos muy felices de seguir cumpliendo años y que nuestra escuela siga siendo lo que es, con esta trayectoria iniciada por Monona Donkin pero que nosotros cada día, a través de las distintas gestiones, tratamos de seguir fortaleciendo”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp