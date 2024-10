Recuerdan que el 12 de octubre es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide

El Prof. Dr. Dardo Spessot, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa, se refirió al Día Mundial de la Artritis Reumatoide, que se recuerda el 12 de octubre.

Al respecto, señaló que “este día nace como una iniciativa global de la Asociación Mundial de Enfermedades Reumáticas para tratar de visibilizar esta enfermedad, que es bastante frecuente y que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Esto representa a más de 20 millones de personas en el mundo que padecen esta dolencia”.

“En nuestro país casi 500.000 personas la sufren. Es una enfermedad que tiene la característica de ser inflamatoria, es decir, produce la hinchazón de las articulaciones con un gran dolor en las mismas, afectando fundamentalmente a las articulaciones que están en los dedos de las manos y de los pies, además de los codos, muñecas y rodillas. Esto genera no solamente la inflamación, sino la posterior destrucción de las articulaciones y una severa limitación funcional de los pacientes, afectando no solamente a los pacientes sino también a su grupo social, a su grupo familiar, a su grupo de amigos y genera además una gran limitación con una ausencia laboral muy importante, entonces es una enfermedad muy seria”.

El Dr. Spessot significó también que “desde la universidad, como institución educativa fomentamos la consulta temprana y el diagnóstico precoz para tratar de detener y evitar esa severa limitación funcional que tienen los pacientes”.

“El primer síntoma que suele aparecer de esta enfermedad es la hinchazón de una de las articulaciones, generalmente de los dedos de las manos y los pies, pero también puede afectar muchas veces las rodillas o las muñecas. Además, no solamente es un problema articular sino que también es una enfermedad sistémica, esto significa que puede afectar otros órganos, como los pulmones o los ojos, es decir que es un mal que no está limitado al campo de las articulaciones”.

“La artritis reumatoide es una enfermedad de diagnóstico clínico, se diagnostica por la clínica, esto quiere decir, viendo los síntomas que el paciente tiene. Pero el laboratorio ayuda mucho y hay dos elementos importantes en los análisis de sangre, que son dos anticuerpos que están presentes en el 80% de los casos. Si están presentes esos anticuerpos significan un peor pronóstico de la enfermedad y cuando están ausentes en un 20% de los casos, ellos tienen un mejor pronóstico”, indicó finalmente el docente.