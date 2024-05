Recuerdan que hasta el 17 de mayo se encuentra abierta la inscripción a las Becas Progresar

El profesor Ricardo Juárez, referente de Políticas Estudiantiles de la Dirección de Educación Superior (DES) del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), se refirió a la inscripción 2024 de las Becas Progresar, recordando que se prorrogó hasta el 17 de mayo.

En este sentido, hizo hincapié en remarcar que este año, en la gestión nacional de Javier Milei, “la inscripción se lanzó 40 días después de la fecha a la que estábamos acostumbrados, ya que siempre iniciaba el 1° de marzo y este año empezó el 10 de abril”.

Además, “la plataforma contó con problemas que impidieron que los interesados puedan inscribirse”, llegando a tener “cerca de cuatro millones de estudiantes que no pudieron hacerlo, entre los cuales unos dos millones tenían que renovar la beca, más los nuevos postulantes”.

“Hasta el 22 de abril la plataforma no funcionaba, es decir, las primeras dos semanas no pudieron anotarse porque había un error y, recién ocho días antes de la fecha de cierre comenzó a funcionar”, reprobó, marcando que por este motivo es que se pidió la prórroga que luego fue aceptada y que se extiende hasta el viernes 17 de mayo.

También, lamentó que Formosa estuvo entre las provincias a las que les sucedió esto, diferenciando que a “Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe la plataforma les funcionaba a la perfección”.

No obstante, informó que a pesar de las vicisitudes, “hasta la fecha ya tenemos cerca de 37 mil estudiantes inscriptos en todos los niveles, es decir Obligatorio, Superior y Progresar Trabajo”.

Por último, afirmó que “el pago es de 20 mil pesos, el mismo monto que el del año pasado”, lo cual cuestionó porque claramente “la situación económica no es la misma debido a la elevada inflación que tenemos”.

Asimismo, agregó que “según la Resolución de Becas Progresar no habrá una actualización de monto cada tres meses como sí había en los Gobiernos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner”, por lo tanto “este año no esperemos eso”.

Por último, ante cualquier duda invitó a los alumnos a que se acerquen a la oficina de la DES, ubicada en la calle Saavedra 689, en la ciudad capital.

Link para inscripción: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar