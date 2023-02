Recuerdan que los niños de entre 13 meses y 4 años deben recibir las dosis adicionales de Triple Viral y Salk

Se trata de la campaña que refuerza la prevención del sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, que comenzó en octubre del 2022 y que se extiende hasta el próxima 31 de marzo.

Hasta esa fecha, padres y madres tienen tiempo de acercar a sus hijos e hijas a los centros de salud y hospitales para que reciban esas dosis extras, gratuitas y obligatorias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, insistieron en la importancia de que los niños y niñas de entre 13 meses y 4 años, inclusive, se apliquen las dosis de refuerzo de la vacuna Triple Viral –que previene el Sarampión, Rubéola y Paperas- y de la vacuna Salk –que previene la Poliomielitis-, a fin de evitar la reintroducción de esas enfermedades a la provincia y al país.

En ese sentido, difundieron nuevamente que, en el Paraguay, hace pocos días, fue confirmado oficialmente el primer caso de sarampión luego de 25 años que no se reportaran casos de esa enfermedad en nuestro país vecino.

En ese contexto, se insta a a tomar conciencia de la importancia de vacunar a los niños y niñas con las dosis extras recomendadas “porque, aunque en la Argentina no circula el Sarampión ni las otras tres enfermedades desde hace varios años, por la cercanía y por el paso constante de personas de un país hacia otro, es posible que ese virus como los otros, puedan reintroducirse a nuestro territorio”, explicaron.

Por lo tanto, aseguraron, que “es fundamental que estén inmunizados por medio de las vacunas, lo antes posible, con las dosis extras, para que estar más protegidos y, a su vez, para que podamos evitar brotes”.

Para la aplicación de ambas vacunas, no se requiere orden médica. Solo es necesario acercarse a los servicios de vacunación de los centros de salud y hospitales, con el DNI y el carnet de vacunación de quien se va a vacunar.

Aclararon que, aunque los niños y niñas que tienen entre 13 meses y 4 años “ya hayan recibido esas vacunas, teniendo en cuenta que se encuentran incluidas en el actual Calendario Nacional de Vacunación, igual deben vacunarse con las dosis de refuerzo”, porque son considerados “como el grupo de mayor riesgo para contraer esas cuatro enfermedades”.

Obligatorio para

el ciclo escolar

De igual modo, reiteraron que para la inscripción al ciclo lectivo 2023 “esas dosis adicionales serán un requisito obligatorio”.

Es decir que todo niño o niña, deberá acreditar que tiene colocadas esas vacunas para poder iniciar el año escolar “por supuesto, además de todas las otras vacunas que debe tener al día y actualizadas en su carnet de vacunación”.