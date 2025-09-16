Recuperan una bicicleta robaday detienen a motociclista ebrioarmado en Villa General Güemes

Uniformados de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño de la localidad de Villa General Güemes recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída y demoraron al conductor de una motocicleta que circulaba en estado de ebriedad.

El primer caso se concretó en la noche del sábado, cuando los policías tomaron conocimiento sobre la sustracción de una bici, ocurrido en el barrio Divino Niño, de esa localidad.

De inmediato, los policías investigaron el caso y mediante la participación de los vecinos recuperaron el medio de movilidad en el barrio Eva Perón, abandonado por un sujeto, que está identificado y se trabaja para detenerlo.

El otro procedimiento se produjo en la madrugada de este lunes, cuando los efectivos recorrían el barrio Centro y detectaron el desplazamiento peligroso de un hombre al mando de una motocicleta de gran cilindrada y a elevada velocidad.

Tras su detención, se corroboró que el sujeto no contaba con las documentaciones obligatorias para circular y al realizarle el cacheo de seguridad, se constató que tenía un arma blanca entre sus prendas de vestir.