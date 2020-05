Recuperaron a beba vendida por Facebook: su mamá denunció que se la robaron

Compartir

Una beba de 15 días de vida fue recuperada de una vivienda de la localidad cordobesa de Villa Giardino a partir de una causa que se instruye en la Justicia de la localidad bonaerense de Cañuelas por supuesto «secuestro o robo» de la pequeña.

Por el hecho, fue detenida una mujer de 46 años cuyo padre aseguró que habían «comprado» a la recién nacida por intermedio de «un aviso» publicado en la red social Facebook.

El Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, mediante exhorto a la Justicia de Córdoba, ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio La Higuerita de Villa Giardino, que se concretó en las última horas de la tarde de ayer, informaron fuentes policiales.

Durante el procedimiento, fue recuperada la recién nacida, que permanecía en guarda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (SENAF).

Durante el operativo en la vivienda de Villa Giardino, en el valle de Punilla, se detuvo a una mujer de 46 años, cuyo padre, identificado como Juan Backer, manifestó a Cadena 3 que la habían comprado por $500 mil.

Backer afirmó que su hija «se metió en Facebook y contó que una chica (embarazada) daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más».

«Nos pidió cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar», aseguró el hombre, quien dijo que, ante la imposibilidad de un marco legal para registrar a la beba, «al final nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada».

«Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena», relató el hombre.

Finalmente, detalló que su hija le dio el dinero que pedía a esa mujer, quien -de acuerdo con su relato- le entregó luego a la beba con los respectivos documentos y la trasladó hasta Villa Giardino.

Según la instrucción sumarial de la causa, los progenitores de la beba, luego de la presunta operación económica, denunciaron el robo de la pequeña.

Entre otros cargos, enfrentan ahora una causa judicial por los presuntos delitos de «promoción para la supresión de identidad de menor de edad, falso testimonio y falsa denuncia».