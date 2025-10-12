Recuperaron tres motocicletas sustraídas en distintos barrios de la ciudad

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, junto a la brigada de investigaciones Delegación Distrito Cinco y de la Unidad Regional Uno, concretaron distintos procedimientos que culminaron con el recupero de tres motocicletas sustraídas en los barrios San Miguel, Virgen del Carmen y Antenor Gauna de esta ciudad.

El primer hecho ocurrió días atrás, cuando una vecina denunció la sustracción de su motocicleta Corven Energy 110, estacionada en el patio de su domicilio de la calle Arenales al 700 del barrio San Miguel.

Inmediatamente se inició una causa judicial por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante las tareas investigativas, los policías hallaron el rodado oculto entre las calles internas del barrio Virgen de Lourdes, hecho que fue documentado por personal de la Dirección de Policía Científica.

Luego este viernes alrededor de las 15:40 horas integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno durante relevamiento por la sustracción de una Motomel Blitz 110, en el barrio Virgen del Carmen, hallaron la misma abandonada a inmediaciones de donde sustrajo en un sector descampado.

Por otra parte, este domingo a las 04:50, personal de la brigada de la Delegación Distrito Cinco concretó el secuestro de una motocicleta Zanella ZB, que había sido sustraída momentos antes de la manzana 41 del barrio Antenor Gauna.

El rodado fue localizado frente a la manzana 22 del 20 de Julio, gracias al rápido despliegue policial que permitió individualizar a los presuntos autores.

Se activaron tareas de campo para lograr la aprehensión de los sospechosos, mientras que la investigación sigue, con intervención de la Justicia provincial.

Estos procedimientos reflejan el compromiso y la eficacia de la fuerza provincial en la lucha contra los delitos contra la propiedad, permitiendo recuperar bienes sustraídos y avanzar en la identificación de los responsables.