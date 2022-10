Red Bull superó límites de presupuesto establecidos por la Federation Internationale de l’Automobile

Compartir

Pasó Japón, pasaron los festejos de Red Bull y Max Verstappen y todo el ruido de un Gran Premio en el que no faltaron la emoción, celebración, confusión, dudas y también decisiones que pueden treaer consecuencias impredecibles. Es probable que con la coronación el foco esté en otras partes, pero la FIA tenía una decisión que comunicar y tampoco pasó desapercibida.

El informe de los presupuestos de 2021 de los equipos ya está terminado y sí, Red Bull no cumplió con el techo de gasto, pero habrá que esperar para conocer las consecuencias.

Es que tras concluir el análisis de las cuentas, la Federación Internacional determinó que nueve de los diez equipos cumplen con el límite de costos, solo Red Bull tuvo gastos excesivos aunque menores, tal y como se sospechaba, además de infracciones procesales. La novedad es que también Aston Martin puede ser castigado, pero solo por incumplimiento procesal.

Si bien es prematuro todavía para conocer las posibles sanciones porque la FIA tiene que “determinar las acciones apropiadas para ambas escuderías en relación al reglamento financiero”.

La normativa dice que en el caso de superar ese límite de 130 millones de euros estipulados para la temporada pasada en menos de un 5%, como ocurre con Red Bull, se contemplan sanciones como la deducción de puntos en ambos campeonatos, la exclusión en algún evento, limitaciones en pruebas aerodinámicas o una multa económica.

En el caso de Aston Martin, al estar dentro del límite fijado y ser una infracción menor, las consecuencias igualmente serían menores.

Además de Red Bull y Aston Martin, hay un tercer equipo señalado en los informes de la FIA, Williams, pero su caso no es tan representativo. Únicamente se pasaron de plazo para presentar ciertos archivos y como consecuencia fueron castigados con una multa que abonaron en su momento. Así que Red Bull es quien más tiene que perder tras la presentación del informe que confirma lo que muchos señalaban. De la FIA depende que la fiesta por el segundo título de Verstappen acabe en disgusto o sigan de celebración.

Reacción de Red Bull

Después del anuncio, Red Bull reaccionó al informe con un breve comunicado en el que aseguran que toman nota de los hallazgos de la FIA “con sorpresa y decepción”. “Nuestra presentación (de los presupuestos) de 2021 estuvo por debajo del límite de costes, así que necesitamos revisar cuidadosamente los hallazgos de la FIA ya que nuestra convicción es que los costes relevantes están por debajo de la cantidad del límite de gastos de 2021″, aseguran los de Milton Keynes, que añaden que “a pesar de las conjeturas y el posicionamiento de otros”, seguirán con respeto el procedimiento de la FIA mientras consideran “todas las opciones disponibles” que tienen.

