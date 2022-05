Redrado: «El Gobierno trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas»

Compartir

La suba de precios parece no tener freno y el último dato conocido por el INDEC así lo demuestra. En abril la suba inflación fue de 6% y registró 58% de inflación en los últimos 12 meses, la cifra más alta en 30 años. En este contexto, el Gobierno intenta aplicar algunas medidas pero hasta ahora no dan resultado y los resultados, por ejemplo, se ven en las góndolas de los supermercados.

Luego de tantas críticas a Martín Guzmán, el kirchnerismo consulta a “viejos conocidos”, como por ejemplo Martín Redrado, ex presidente del Banco Central. El economista reconoció el acercamiento del Frente de Todos e incluso aseguró que mantiene contacto con Cristina Kirchner. En ese sentido reveló qué opinión tiene sobre las medidas del actual ministro de Economía y qué le pregunta la vicepresidenta.

“El Gobierno trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas, como bajar la fiebre poniendo hielo en la cabeza. Las políticas de Guzmán son malas, los resultados son malos”, señaló. En ese sentido Redrado agregó: “Podés tomar cualquier indicador: inflación, pobreza, problemas de desigualdad, distribución del ingreso, no se abren nuevos mercados. El Gobierno dice que la economía creció, pero no crece, rebota. Cuando venís del tercer subsuelo a la planta baja rebota”.

Esas son algunas de las preocupaciones de Cristina Kirchner y la razón por la cual pide consejo a Redrado. “Javier Timerman, vino a mi oficina, me escuchó y dijo que sería bueno que la vicepresidenta escuchara mis ideas. A partir de eso hay un diálogo puntual sobre algunos temas de interés, pero como lo hay con todos los dirigentes. Me piden diálogo dirigentes de la oposición, legisladores, gobernadores, intendentes”, sostuvo el ex presidente del Banco Central en diálogo con Todo Noticias. En esa misma línea también criticó los resultados del viaje de Alberto Fernández a Europa: “Me hubiera gustado que el presidente hubiera venido con un acuerdo con la Unión Europea en materia energética, para producir más dólares que se inviertan y producir los gasoductos, hoy sólo se explota el 5% de vaca muerta”.

Una de las preguntas más usuales que suele escuchar Redrado es qué políticas sirven para solucionar los problemas del país: “El salario tiene que ganarle a la inflación. Hay que generar mayor poder adquisitivo y eso se logra bajando la inflación. Lo que sirve es bajar la inflación, si no vas corriendo atrás de los acontecimientos. No porque se proyecta una inflación del 60% ya hay que subir salarios”.

“La argentina necesita planes y no tanto personas. Dejemos de pensar cada uno, haber qué posición personal puedo tener. Parece que la política necesita estar al borde del abismo, porque patean la pelota para adelante”, explicó.

