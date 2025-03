Redrado pidió clarificar cómo será el nuevo acuerdo con el FMI

Martín Redrado analizó la actualidad económica de la Argentina y destacó los avances en las negociaciones con el FMI, aunque habló de generar algunas certezas para darle certidumbre a un mercado cambiario que en los últimos días se mostró inquieto con subas en el dólar.

«Es una buena noticia el acuerdo pero todavía quedan varios días por delante. Por lo tanto, estamos en un contexto de incertidumbre cambiaria hasta que se llegue al anuncio», expresó en diálogo con radio Mitre.

El Gobierno enfrentará una semana clave con posibles definiciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de hasta US$ 20.000 millones.

En medio de las tensiones por las dudas sobre el esquema cambiario, se espera una reunión informal este martes entre el staff técnico y los directores para analizar el nuevo programa según informó la agencia Bloomberg la semana pasada.

El economista señaló que el Banco Central de la República Argentina debe trabajar en el mercado presente, comprando y vendiendo dólares, y generar certidumbre cambiaria.

«Hay que clarificar cómo va a ser (el acuerdo). Y la tensión de la negociación con el FMI es cuánto es el monto y la flexibilidad que el Fondo está pidiendo», agregó Redrado.

Días atrás, el Ejecutivo envió el DNU que fue aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados con apoyo del peronismo, pese a desconocer el monto del crédito y la política cambiaria, entre otros detalles.

Redrado explicó que la negociación pasa por el equipo económico argentino pidiendo más plata para tener más flexibilidad y que si se llega a acordar en torno a menor flexibilidad cambiaria, eso redundará en que habrá menos fondos.

Además, calificó de «estéril» la discusión sobre el tipo de cambio, debido a quienes plantean que está atrasado.

«Más allá de cómo esta hoy el tipo de cambio, Argentina no tiene política cambiaria definitiva sino de transición. La hora de la verdad llega cuando empezás a flotar el tipo de cambio con algún tipo de intervención del Banco Central», sentenció Redrado. E insistió que el país debe definir un «horizonte cambiario» que genere previsibilidad.

Por las turbulencias, los dólares financieros aumentaron 5%, la brecha cambiaria superó el 20% y el riesgo país subió a 760 puntos, mientras las consultoras estiman que las reservas netas son negativas en entre US$ 8.500 y US$ 9.500 millones.

El mercado mira con atención los próximos pasos del gobierno, ya que el sacudón de la semana pasada dejó herido al esquema que había dispuesto Luis Caputo para acumular reservas y apostar a un «peso fuerte». Esto es el famoso «carry trade», por el cual el Banco Central devaluaba el tipo de cambio oficial al 1% mensual por debajo de una inflación del 2,4% en febrero, incentivando a que los exportadores liquiden sus dólares e inviertan en bonos, acciones o plazos fijos en pesos.

Sin embargo, Redrado minimizó el impacto de este hecho, porque aseguró que durante los meses de enero y Febrero el BCRA compró casi 3.000 millones de dólares con los cuales tiene «fuego para generar certidumbre».

Finalmente, sostuvo que la autoridad monetaria, además de operar en el mercado presente, también lo haga en el mercado de futuros comprando y vendiendo bonos soberanos durante todo el día. «Certidumbre y previsibilidad es lo que necesita el mercado», concluyó el economista.