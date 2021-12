Reducción de horario y aforo de locales bailables: Casadei pidió «previsibilidad»

Compartir

Luego de que desde la Municipalidad de Formosa se comunicara disponer la reducción del aforo al 70% en los locales bailables, salones de fiestas, bares y pubs y el funcionamiento hasta las 04.00 de la madrugada, el concejal capitalino Enzo Casadei (UCR) elevó una nota al intendente Jorge Jofré y al Director de Bromatología Municipal Jorge Tarantini para que se abra un canal de diálogo a la hora de avanzar con este tipo de medidas ya que «estos sectores merecen previsibilidad y no cambios cada semana».

Vale recordar que según se explicó, la decisión fue adoptada luego de la reunión con autoridades sanitarias provinciales, en la tarea conjunta que busca preservar la salud pública y ante la evidencia del aumento de casos positivos a coronavirus.

«Presentamos una nota dirigida al Intendente y al Director de Bromatología para expresarle la necesidad de que este tipo de decisiones que tienen que ver con la fuente de trabajo de muchos vecinos tengan el mayor consenso posible, y en ese sentido, invitamos a las autoridades municipales a que convoquen no solo al sector empresarial, comercial y a los trabajadores sino también al arco opositor», comenzó diciendo.

Seguidamente dejó en claro que desde su sector político se pusieron a disposición para trabajar en la cuestión y que «lo único que queremos es que finalmente después de tanto tiempo, de tanta angustia, de la crisis que han pasado muchos emprendedores, comerciantes, se les dé un poco de previsibilidad y no cambio de reglas del juego cada semana».

«Hace 7 días atrás se habilitaron los boliches hasta las 05 horas, con aforo del 100%, y una semana después se cambian las reglas; eso es perjudicial porque se trata de un sector que sobre todo en esta temporada aprovecha y convoca», dijo el edil.

Por otro lado, consultado si es que cree que deberían reforzar los controles en lugar de reducir los horarios contestó que «sí» ya que «los controles deben ser más férreos, en teoría el protocolo exige que para ingresar a un boliche bailable se cuente con el esquema de vacunación o al menos un PCR negativo».

«Está claro es que este tipo de restricciones no demuestran resultados contundentes en cuanto a materia sanitaria; no veo la diferencia en que un boliche esté una hora más abierto», aseveró.

«Hay que adaptarse a esta nueva normalidad, que a la vez requiere que volvamos a tener los parámetros que teníamos antes de la pandemia pero con los cuidados necesarios, no este tipo de cambios de horario que lo único que hace es perjudicar al sector privado», cerró diciendo Casadei.

