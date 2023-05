Reelección indefinida: impugnaron la candidatura a 32 intendentes que buscan seguir con su mandato

El martes, el Tribunal Electoral Permanente recibió la impugnación a 32 candidatos a intendentes de diferentes localidades del interior provincial donde la mayoría de las presentaciones son iguales, relacionadas al cuestionamiento de reelecciones. “La Ley Orgánica de Municipios habla de la posibilidad de una reelección consecutiva nada más”, dijo el abogado patrocinador de las impugnaciones, Dr. Juan Sebastián Montoya.

“Pedimos la impugnación de casi todos los intendentes de las localidades del interior, quienes buscan un nuevo mandato frente a su Comuna”, comenzó diciendo.

“Si bien la presentación fue general, se trata cada caso en particular, es decir, presentamos la impugnación de estos 32 Jefes Comunales que a nuestro criterio no cumplen con los requisitos para ser candidato a intendente”, explicó el letrado y agregó que se trata de funcionarios que están como intendentes desde hace más de dos periodos, en algunos casos cuatro e inclusive siete mandatos consecutivos como es el caso de Mario Brignole en El Colorado.

“En la presentación explicamos cada caso en particular, también la gravedad institucional que genera esto”, aseveró el mismo.

Consultado porqué piden la impugnación si en la Constitución provincial se establecen las reelecciones indefinidas respondió: “la Constitución respecto a la categoría de intendente prevé la misma fórmula que para gobernador tal cual se decida, pero la propio Constitución dice que la ley aplicable para las cuestiones municipales es la Ley Orgánica de Municipios, que es una ley especial y en derecho éstas se imponen por sobre las leyes generales”.

“La Ley Orgánica de Municipios prevé en su artículo 9 que las autoridades comunales durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectas solo por un período, y para ser reelegidos nuevamente debe haber un intervalo de un período, entonces nosotros entendemos que la propia Constitución es la que habla en este sentido”, aseguró Montoya.

“La Constitución dice que podrán ser reelectos, pero no dice hasta cuando, es decir, no pone un tope, se hace una interpretación a nuestro criterio capciosa totalmente inconstitucional contraria a la Constitución Nacional, y acá se interpreta que es de manera indefinida, pero para el caso de los Municipios La Ley Orgánica sí prevé un tope”, cerró diciendo Montoya.

Lorenzo Schmit

Por su lado, el presidente de la Federación de Municipios e intendente de la localidad de Villa 213 Lorenzo Schmit quien va por su séptimo mandato y pretende un octavo se refirió a la impugnación de su candidatura. “No sé de dónde sacan eso, si el pueblo nos sigue eligiendo no entiendo por qué no podemos ser candidatos”, se defendió.

En cuanto al análisis político que hace del planteo de las impugnaciones aseveró: “cuando uno empieza a buscar artilugios que no tienen sustentos jurídicos es un manotazo de ahogado, buscan embarrar la cancha para confundir a la población; es lo mismo que está pasando con la candidatura de nuestro gobernador. Allá ellos que tienen tiempo de hacer eso porque lo tendrían que hacer es hablar con la gente y ganar con los votos, no desde un escritorio”.

“Por qué no impugnaron en años anteriores, seguramente lo hacen ahora porque están viendo que una vez más serán derrotados”, lanzó el Jefe Comunal.

Finalmente, comentó que ante la ola de impugnaciones el Congreso Provincial del PJ está en permanente asamblea y se mostró muy “tranquilo” de que las presentaciones no tienen sustento. “Confiamos en la Corte y que no se entrometerá en cuestiones provinciales”, culminó.