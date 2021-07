Referente cooperativo interroga y reflexiona sobre proceso electoral en tiempos de pandemia

Compartir

Linkedin Print

Ante el inicio del proceso electoral legislativo en Argentina, sumergida en una crisis sanitaria y económica donde campea la fragmentación social, las crecientes insatisfacción, y fuertes cuestionamientos a las instituciones democráticas, el referente cooperativo José Yorg expresó interrogantes y reflexiones, subrayando que “debemos partir de lo que Perón advirtió: ‘por más coherencia que exhiba un modelo, no será argentino si no se inserta en el camino de la liberación'”.

“Pienso que el punto central de la política a favor del pueblo es aquella que está en la procura de la justicia social, independencia económica, soberanía política, única forma de construir una república democrática que concrete el buen vivir”, comenzó diciendo Yorg.

El educador social cuestionó “entonces, si no es este el escenario y menos el plan que está en marcha, surge la pregunta ¿servirán de algo las elecciones? ¿por qué seguir con un modelo socio-económico y político que nos mantiene en una crisis aguda y crónica?”.

Abrir el debate

“Todos sabemos que la pandemia dejará tierra arrasada, pero ello no significa que no podamos disminuir ese impacto negativo llevando adelante desde ya transformaciones en todos los órdenes de la sociedad y lo primero tiene que ver con abrir canales de diálogos y debates sinceros”, señaló.

Rememoró que “TECNICOOP elaboró y presentó una verdadera programática política de desarrollo denominado ProDeCoop que duerme en algún cajón perdido de la legislatura, pero que sin embargo lo tenemos bien presente para debatir con los distintos candidatos que tengan el coraje de quebrar la mediocridad del ‘no se puede’”.

Compartir

Linkedin Print