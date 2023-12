Referentes del transporte y funcionarios de la Comuna analizaron la situación del servicio

En la mañana del jueves, se mantuvo una reunión entre referentes del transporte público de la ciudad, el Subsecretario de Transporte y Emergencia de la municipalidad local, José Olmedo, y el Auditor y Operador del Servicio Públicos de Pasajeros, Fabián Cáceres, para analizar la situación del transporte público en el ejido urbano y trabajar para que el servicio continúe su prestación ante el escenario complejo que se presenta a nivel nacional.

En la ocasión, Olmedo precisó “pudimos mantener esta reunión donde los trabajadores plantearon lo que les está debiendo la empresa, la que manifestó cuál es su situación económica y el pedido de actualización de tarifa, pero nosotros ya pensamos en una tarifa prácticamente sin subsidio en el peor escenario”, dijo.

“En el escenario más cómodo, se trata de una actualización de tarifa promedio, teniendo en cuenta la presente situación: la empresa está debiendo la segunda cuota del aguinaldo, dentro de unos días vence el sueldo de diciembre, que creen ellos que va a quedar impago por la insuficiencia de fondos. Además, están esperando que le ingrese la última cuota del subsidio nacional para sumarse al provincial y poder así afrontar de alguna manera cuanto menos el aguinaldo, y luego ver que hacer con los sueldos”, detalló el funcionario.

“También se planteó una reducción en el servicio, ante lo cual se oponen los representantes de los trabajadores, porque eso conlleva reducción de personal, y no nos debemos olvidar que dependen de esa empresa más de 270 familias formoseñas”, aseveró.

“Más allá de al situación que atraviesa el país – agregó Olmedo por último –, y el inevitable aumento del costo del boleto, paralelamente se le solicitó a la empresa que presente un proyecto para la optimización en el servicio, para que el usuario note también un avance y mejora en la prestación del mismo”, finalizó.

Por su parte, César Aguirre, gerente de Crucero del Sur, advirtió “si no respetamos el boleto promedio, que hoy ronda entre 880 y 900 pesos, el transporte hoy no puede funcionar más en Formosa, pero no porque seamos tajantes, sino simplemente porque los costos están por las nubes”, dijo. “Nosotros nos debemos al vecino de Formosa, pero la situación no va más; hemos planteado el costo total del servicios y hemos planteado que, de no ser así será complicado operar, la reducción del servicio se iría a un 30%, tendremos que hablar de despidos y ver acciones extremas para paliar la situación”, aseveró.

“Los números desde hace dos años no nos dan, el transporte fue cambiando y nosotros venimos sufriendo, porque sucede que la aceleración de los preciso de repuestos de vehículos importados, como el del combustible, fue muy agresiva este último mes, lo que aceleró la caída del servicio”, comentó.

“La empresa está sin pagar aguinaldo actualmente – agregó Aguirre –, es más, la empresa viene colaborando hace años para mantener el servicio, lo que implica una pérdida del capital gigante, que es lo único que está aguantando este sostenimiento del servicio, ya que la compensación es nula”, concluyó.

Por su lado, Diego Mendoza, Delegado de la Seccional Formosa de la UTA, expresó “la empresa manifestó que necesita recursos económicos para seguir trabajando, caso contrario comenzaría la reducción del servicio, lo que nos preocupa de sobremanera y nos pone en alerta. Ya estamos viendo esta situación en el AMBA, y estamos observando que muchos compañeros están quedando sin trabajo. Por tal razón planteamos a la comuna que revea el tema de tarifas y haga las ecuaciones económicas para salvar el transporte en la ciudad de Formosa”, indicó.

“Hasta el momento estamos con aguinaldos impagos, y la empresa adelantó que tampoco tiene para los sueldos, así que, llegado el caso, la semana que viene estaríamos tomando medidas de fuerza si esto sigue de esta manera”, advirtió para concluir.

Javier Oviedo, Secretario General en Formosa de la Unión de Conductores de la República Argentina, sostuvo en la oportunidad “creo que tenemos dirigentes que van a velar, ver alternativas, y buscar los mecanismos para salvar el transporte, ya que es un servicio esencial y lo ocupa mucha gente. Yo creo que tendrán la sapiencia de buscar la solución, y ojalá pueda evitarse otra medida de fuerza para que la gente ocupe el servicio como corresponde”, dijo.

“Esta situación es preocupante, ya que el chofer es la cara visible de la misma, y no deja de inquietarnos las condiciones en que se encuentra la empresa, más la quita de subsidio, lo que llevaría a un inminente aumento de tarifa que pegará de lleno al usuario”, advirtió. “Son dos situaciones: el golpe al bolsillo del usuario y la falta de servicios, sobre las que las autoridades competentes tendrán que tomar alguna posición para poder salir de este pozo donde estamos”, acentuó para finalizar.