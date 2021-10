Reflexiones del hijo de un gendarme a 74 años de la matanza de Rincón Bomba

Compartir

Linkedin Print

René Martínez, un vecino del barrio Guadalupe y asiduo colaborador de este medio, se acercó hasta la redacción para brindar una reflexionar y recordar la llamada “Masacre de Rincón Bomba”, ocurrida en cercanías de la localidad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 en el entonces Territorio Nacional de Formosa.

Recordó que esta matanza “inició en el mes de abril cuando miles de braceros pilagás, tobas y wichis fueron despedidos sin indemnización alguna del ingenio San Martín de El Tabacal que un mes antes habían sido traídos desde el Territorio Nacional de Formosa, caminando cientos de kilómetros, cargando al hombro sus enseres y bártulos, sus débiles mujeres y sus niños con la promesa de que se les pagaría 6 pesos por día a cambio del trabajo”.

“Una vez en el Tabacal se les quiso abonar la suma de 2,50 pesos por día y cuando insistieron en sus reclamos fueron despedidos sin piedad y con violencia, entonces volvieron a pie hasta Las Lomitas porque carecían de medios para hacerlo por ferrocarril y allí se reunieron unos 8 mil originarios en algazara. Las primeras víctimas de la hambruna y las enfermedades fueron las mujeres, sus pequeños hijos y desvalidos ancianos”, rememoró Martínez. “Esta situación obligó a la población a salir de su ámbito natural y buscar ayuda en el paraje Rincón Bomba y una delegación encabezada por el cacique Nola Lagadick y Luciano Córdoba pidió ayuda al jefe del Escuadrón 18 Lomitas de Gendarmería Nacional, pero las puertas de los milicos, insensibles e inhumanos se les cerraron y no se les abrió jamás, hasta la brutal matanza”, acotó.

Ante este escenario, “solicitaron que se posibilitara a un grupo de lenguaraces, trasladarse a Buenos Aires para entrevistarse con el general Perón, a quien impetaron que los visitara para que viera cómo vivían ellos”.

Ante la hambruna de la gente y la nula ayuda, desde nación se enviaron vagones con alimentos y ropas, “pero a la estación de Las Lomitas llegó un solo vagón lleno, dos semi vacíos con alimentos, la mayoría en mal estado por el tiempo transcurrido entre el envío y la irresponsable dilación en su entrega; grasa derretida por el calor, harina con gorgojos, moho en el azúcar y galletas ya verdes que fueron distribuidas y consumidas por miles que estaban hambrientos, debilitados y enfermos”.

Este escenario los llevó directo a una indigestión masiva. “Sintieron una intoxicación masiva que los exterminó a la vista de los gendarmes. Los primeros fueron enterrados en el cementerio cristiano de Las Lomitas, después por la cantidad de cadáveres no se les permitió más”.

“En el monte, testigo fidedigno, se escuchan las ceremonias, danzas, rituales, al ritmo de instrumentos milenarios que resonaban todas las noches buscando a su perdido Dios y a los ecos de sus ancestros”, relató y sumó que ante esto, “Gendarmería formó un cordón de seguridad alrededor del campamento aborigen y solo se escucharon en el monte ametralladoras, carabinas y pistolas de Halcón”.

“Cientos de mujeres, niños y ancianos comenzaron a huir sin ningún tipo de escondite, ya que ahí estaba la muerte, estaba la Gendarmería ebria y sedienta de la sangre que los inocentes emulaban.Los heridos fueron rematados y comenzó la persecución en el agreste monte, con la colaboración de iracundos civiles-criollos”, lamentó.

“Entre los represores no hubo ninguna víctima, nuestros hermanos mayores no se defendían, solo pedían piedad en su dialecto, mirando el cielo”, rememoró.

“Como hijo de un gendarme de esa época, pido perdón y misericordia a mis hermanos mayores pilagás, wichis y tobas. Condolido, mi padre me contó esta historia en su lecho de muerte”, confió Martínez.

“Recemos por tantas almas que claman justicia y la reivindicación de los verdaderos dueños de sus tierras, los mártires de la insensatez humana”, finalizó para rememorar la atroz matanza ocurrida hace ya 74 años.

Compartir

Linkedin Print