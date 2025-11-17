Reforma laboral: la CGT definirá con los diputados sindicales la estrategia para frenar el proyecto de Milei

Lo decidió la nueva mesa chica cegetista, que también resolvió contactos con gobernadores. Aún no recibió ninguna invitación del Gobierno a una reunión. Por qué se mantiene una postura moderada

La nueva conducción de la CGT recibirá este martes, a las 16, a los 8 diputados nacionales de extracción sindical para definir una estrategia dirigida a frenar los puntos más resistidos de la reforma laboral de Javier Milei. Y programará una serie de reuniones con gobernadores para pedirles apoyo de sus legisladores en el Congreso.

Así se decidió este mediodía en una reunión de la mesa chica cegetista, presidida por el triunvirato que integran Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que tuvo lugar en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, CABA.

Allí los dirigentes analizaron el contenido de la nueva reforma laboral que elabora el Consejo de Mayo y admitieron que, pese a los trascendidos, aún no recibieron ninguna invitación del Gobierno a una reunión para intentar un acuerdo que evite conflictos.

Gerardo Martínez (UOCRA) integra el Consejo de Mayo en nombre de la CGT, pero hasta ahora rechazó las principales propuestas del proyecto que se redacta entre el Gobierno, los gobernadores, los legisladores y el empresariado: el sindicalismo no aprueba el contenido de la iniciativa, advirtió, porque es igual al del DNU 70, que la central obrera logró frenar en la Justicia.

De la reunión de la mesa chica de la CGT, la primera desde que fue elegida la nueva conducción, el 5 de este mes, participaron también Hugo Moyano (Camioneros) y su hijo Hugo Antonio Moyano, diputado nacional electo; Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN). Gerardo Martínez no estuvo porque está en Ginebra, Suiza, en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que integra su Consejo de Administración en nombre del sector trabajador.

La nueva CGT ya generó tensiones internas: hay dirigentes que participaban de la mesa chica y se quejaron de que en esta oportunidad no fueron convocados a sumarse al encuentro de UPCN. Entre otros, no estuvieron otros sindicalistas de peso como Armando Cavalieri (Comercio), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato (judiciales), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza).

Además de designar la delegación que participará del Consejo del Salario Mínimo, los sindicalistas decidieron mantener prudencia respecto de la reforma laboral: la expectativa es que el Gobierno los convoque para hablar sobre el tema y allí plantearán sus objeciones para tratar de que el texto definitivo del proyecto sea consensuado.

Ese será el punto central del encuentro de este martes en la sede de la CGT, en Azopardo 802, adonde irán diputados sindicales como Sergio Palazzo (bancarios) y Mario Manrique (SMATA) y el equipo de abogados cegetistas que participan de las reuniones técnicas del Consejo de Mayo, que se hacen en forma virtual. La expectativa de una audiencia en la Casa Rosada surgió el jueves pasado, cuando dos miembros del triunvirato de la CGT, Sola y Jerónimo, se cruzaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la conferencia industrial de la UIA: en un tono distendido, porque ya se conocían, el flamante funcionario libertario les anticipó que iban a ser convocados por el Gobierno para conversar sobre la reforma laboral e incluso les aseguró que su contenido no es el que trascendió en varios medios periodísticos.