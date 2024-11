Reforma: piden «cláusula transitoria» para evitar reelección de Gildo Insfrán

La diputada de la UCR, Carla Zaiser, visitó ayer el piso de Expres en Radio para exponer sus puntos de vista sobre la situación política de Formosa, con especial énfasis en la reforma de la Constitución provincial. Zaiser destacó que la reforma debe tener una “cláusula transitoria” para impedir que el gobernador Gildo Insfrán pueda ser candidato una vez más.

Una reforma que garantice

la alternancia democrática

«El mensaje que queremos enviarle a la sociedad formoseña es claro: necesitamos una reforma de la Constitución que limite la reelección indefinida del gobernador. La esencia de nuestra propuesta es un ‘no’ rotundo a que Insfrán pueda seguir en el poder», explicó Zaiser. Según la diputada, la reelección ilimitada de un mandatario es incompatible con los principios de la democracia y la renovación política.

Seguidamente detalló que la UCR, en conjunto con otros sectores de la oposición, había propuesto una «cláusula transitoria» en el marco de la reforma constitucional, que impidiera a Gildo Insfrán presentarse nuevamente como candidato a gobernador. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el oficialismo. «Lo que pedíamos era una cláusula transitoria para que Insfrán no pudiera postularse de nuevo, pero el oficialismo no lo aceptó», señaló.

La diputada también expresó que el rechazo a la reelección no se limita solo al caso de Insfrán, sino que es un principio más amplio que defiende la alternancia política y la democracia. «No se trata solo de una cuestión personal, sino de una necesidad de cambiar un sistema político que se ha perpetuado durante años. El poder debe renovarse, y la única manera de garantizar esa renovación es limitando las reelecciones», argumentó.

La unidad de la

oposición frente a la reforma

En su intervención, Zaiser hizo hincapié en la necesidad de que la oposición se mantenga unida en torno a este tema. A pesar de las dificultades internas que enfrenta el sector, la diputada destacó que la unidad es crucial para avanzar en la reforma constitucional. «Es fundamental que la oposición se una, más allá de nuestras diferencias, para poder plantear una alternativa sólida», aseguró.

Una reforma que es urgente

para el futuro de Formosa

El tema de la reforma constitucional y la reelección indefinida de Insfrán no es solo una cuestión técnica, sino que está directamente relacionado con el futuro político de Formosa. Para Zaiser, la necesidad de una reforma profunda es urgente. «No se trata solo de una cuestión de privilegios personales, sino de cambiar un sistema político que ha acumulado poder en manos de una sola persona durante demasiado tiempo. La reforma es esencial para el futuro de nuestra provincia», afirmó.

Tensión y acusaciones de

corrupción marcaron la última

sesión en Diputados

El jueves pasado, la Cámara de Diputados fue escenario de una jornada marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, que culminó con el levantamiento de la sesión por parte del presidente del cuerpo, Armando Felipe Cabrera (PJ), ante los disturbios generados por las acusaciones de corrupción lanzadas por la diputada Agostina Villaggi.

Todo comenzó cuando Villaggi, en el marco del tratamiento de un proyecto sobre la reubicación del Puerto, se refirió a las implicancias de esta obra, que, según su visión, estaría vinculada a prácticas corruptas. «Se sabía que no era viable porque la zona es muy baja para que un barco pueda anclarse», indicó la diputada, haciendo referencia al «Puerto viejo» que alguna vez funcionó como una playa. En este contexto, Villaggi destacó que el proyecto había sido “una obra que se prestó mucho para la corrupción», señalando que “siempre son beneficiados muchísimos amigos del poder”.

El clima se tensó cuando, en respuesta a sus palabras, el diputado oficialista Agustín Samaniego comenzó a gritarle desde su banca, acusándola de que «la corrupta es su familia». Las tensiones fueron en aumento, provocando un desorden en el recinto. Sin embargo, lo que más generó malestar entre los opositores fue la actitud del presidente de la Cámara, Armando Felipe Cabrera, quien, según los testimonios, no intervino para calmar la situación ni pidió el orden, optando finalmente por levantar la sesión, sin permitir que el debate siguiera su curso.

La diputada Zaiser, quien estuvo presente en la sesión, expresó su enojo ante lo sucedido, asegurando que la respuesta del oficialismo a cualquier propuesta de la oposición es siempre la misma: “Nosotros presentamos muchas propuestas, pero no hay debate sobre el tema puntual, siempre se evade con este tipo de agresiones que desvían la atención”. En su opinión, si fuera la oposición la que agrediera verbalmente, rápidamente se cortaría el micrófono y se cerraría la sesión.

La legisladora también señaló que, antes de que Villaggi comenzara su intervención, el presidente de la Cámara ya había fijado un límite de tiempo, lo que, según ella, demostraba que “claramente no querían hablar de este tema”. Además, expresó su desacuerdo con la actitud de Cabrera ante los gritos del diputado Samaniego, que no tenían relación con el asunto tratado. «Es la obligación del presidente intervenir y pedir que se silencien esas interrupciones», subrayó.

En cuanto a la falta de respuestas institucionales a las denuncias de corrupción, Zaiser remarcó que el oficialismo evita tocar ciertos temas porque “no les conviene”. En este sentido, también hizo referencia a la situación judicial de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mencionada por algunos sectores del oficialismo como víctima de un intento de proscripción. “Ellos nunca se hacen cargo de nada”, dijo, señalando que la crítica al accionar de la justicia es una constante por parte del oficialismo cuando los fallos los perjudican.

Consultada sobre qué acciones tomará la oposición frente a los hechos ocurridos en la sesión del jueves, Zaiser destacó que el desafío radica en la unidad del frente opositor. “Creo que lo que tiene que hacer la oposición en este momento es estar más unida que nunca, aunque es algo que nos cuesta muchísimo. La sociedad también nos cuestiona mucho”, reconoció. La diputada también remarcó que los proyectos de la oposición rara vez son tratados en las Comisiones, lo que dificulta aún más el trabajo legislativo.

Por último, el clima de confrontación y la falta de espacio para el debate fueron las claves de una sesión que, para muchos, reflejó las tensiones que atraviesan las relaciones dentro de la Cámara de Diputados, con un oficialismo dispuesto a bloquear cualquier cuestionamiento y una oposición que lucha por abrir un espacio de discusión en medio de lo que consideran un clima de censura y agresiones constantes.