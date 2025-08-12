Reforma tributaria: el titular de ARCA detalló la condición clave para cambiar los impuestos

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio detalles sobre la reforma tributaria en la que trabaja el Gobierno y el futuro del plan colchón en el Congreso. La mirada en las elecciones de octubre.

En medio del desplazamiento de funcionarios de la Aduana, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, rompió el silencio con detalles sobre el presente y el futuro de la gestión entre lo que esta reforma tributaria.

El titular del fisco nacional se refirió a los cambios en el sistema impositivo, que prometió el presidente Javier Milei para este año y que también se expuso en el staff report de la última revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Se esta trabajando en el reforma tributaria como bien dice el presidente de la nación y el ministro de Economía», afirmó. Pero acto seguido se refirió a la difícil situación que afronta el oficialismo en el Congreso respecto a las mayorías.

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«No podemos ni siquiera sacar los dólares del colchón que es un pequeña parte de la reforma penal tributaria y de procedimiento tributario para que no pase la locura de que te persigan por el delito de evasión por encima de $ 1,5 millones», destacó.

Así, sostuvo que se debe tener paciencia hasta que haya un cambio en la composición del Congreso para darle tratamiento a la Ley. Lo que en otra palabras significa que hasta después del 10 de diciembre el Gobierno no insistirá con ninguna de las dos iniciativas, una sobre la que aún no se desconoce el proyecto.

En el caso de que el Gobierno logrará una victoria contundente en las elecciones de octubre -imponiéndose a muchas provincias del interior, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y repite el triunfo en las elecciones locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- lograría 75 de las 127 bancas en la Cámara de Diputados.

Cuando hoy el bloque de La Libertad Avanza (LLA) junto con Propuesta Republicana (PRO), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Creo y la Liga del Interior suman 84 escaños de los cuales tienen que renovarse 33. De esta forma, el oficialismo junto con sus aliados treparía a 126 escaños, muy cerca del cuórum propio que es de 129.

El futuro del plan colchón

También se refirió como se encuentra el plan para que los argentinos saquen los dólares del colchón. «Tiene una buena y mala noticia. A pesar de no haber tenido tratamiento en el Congreso ya tenemos más de 10 mil inscriptos en el Régimen de Ganancias Simplificado (RSG) y esta operativo el régimen de simplificación de información», afirmó.

Con el cual ARCA ya no recibe información por menos de $ 50 millones en billeteras virtuales, cuentas corrientes y tarjetas de crédito como tampoco hay requerimiento de información para la compra-venta de propiedad ni se revisan las expensas por encima de $ 32 mil.

«Presentamos la Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso, estamos esperando su tratamiento. Sorprende que todo lo que le hace bien a la gente, dinamiza la economía, genera ingresos genuinos no es tratado», destacó a pesar de que el RSG tuvo 18 provincias que adhirieron.

Ante la consulta sobre la adecuación por parte de los bancos, situación que fue expuesta por El Cronista de que solicitan una declaración jurada voluntaria de impuesto nacionales, Pazo esquivó la pregunta y aseguró que lo que están viendo es «la reacción de la gente».

«Esta pasando que cuando vas hacer una operación por debajo de los umbrales establecidos la gente frena y le dice al banco que no tiene derecho a pedirlo. También estamos viendo que hay competencia entre instituciones financieras para hacerle más fácil vida a la gente para operar en el mercado financiero», destacó.