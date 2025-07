Reforma tributaria: la deuda millonaria que tomó el Gobierno

Luego de lograr la aprobación de la primera revisión -a nivel técnico- del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno concretó prestamos con otros organismos internacionales que suman reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero que tienen como destino el fisco nacional.

El Banco Mundial aprobó un proyecto de u$s 300 millones con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración tributaria en Argentina a partir de la simplificación de trámite, la automatización de proceso y la provisión de información clara y oportuna a los contribuyentes.

«Esta operación contribuirá a consolidar las reformas de política y administración tributaria que se vienen llevando adelante desde el inicio de la gestión, convencidos de la necesidad de generar condiciones para fomentar la inversión privada, que es el verdadero motor del crecimiento sostenido y la generación de empleo genuino en la Argentina», afirmó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Por medio de la reforma se simplificarán tramites y servicios para facilitar el acceso a la información. «Por ejemplo, el avance en el prellenado de formularios permitirá que los contribuyentes encuentren incorporada su información relevante en los trámites digitales, reduciendo la carga administrativa, minimizando errores y facilitando el acceso a servicios y programas públicos o financieros», destacaron.

A la par se avanzaría hacia un nuevo enfoque de gestión de riesgos para focalizar los controles donde se necesitan para hacer una fiscalización inteligente. Y en el sitio online de ARCA se permitirá acceder a una mayor cantidad de datos con más transparencia.

El estado en que se encuentran los sistemas de ARCA se expuso en las últimas horas cuando se cayó el sistema y el fisco nacional tuvo que emitir un comunicado al respecto. «Momentáneamente estamos experimentando problemas en los sistemas de ARCA. Estamos trabajando para activarlo en la brevedad», destacaron en X.

Ante la consulta de El Cronista, a fuentes oficiales de ARCA, sobre el motivo detrás de la caída de los sistemas y cuándo estiman que se solucionará no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Pero los dólares del Banco Mundial no son los únicos que va a recibir el Gobierno para modernizar el organismo que conduce Juan Pazo. La semana pasada se conoció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo por u$s 800 millones que apunta a apoyar reformas tributarias para mejorar la eficiencia y equidad del sistema impositivo.

De esta forma, son u$s 1100 millones de dólares con organismos internacionales para apoyar la reforma tributaria y la modernización de los sistemas.

Sobre todo, al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias. De este primero, el Gobierno lanzó una declaración jurada (Formulario F. 2051) que esta precargada por el organismo con la información disponible. Y en donde el contribuyente solo puede conformar, agregar o modificar.

En el caso del impuesto a las Ganancias, como pilar fundamental del «plan colchón», el Gobierno anunció el Régimen Simplificado (RSG) en donde el contribuyente solo debería reportar los ingresos y gastos en la declaración jurada.

«Ojalá los hubiéramos tenido antes para modernizar los sistemas», comentó a El Cronista una fuente interna del organismo. Aunque remarcó que si bien para que si bien para que se concreten otros desembolsos tienen que mostrarse avances en la ejecución también sirve para aumentar las reservas del BCRA.

El cual se encuentra a la espera de ser aprobado en el Congreso. Si bien el Gobierno lo envió a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, el mismo no se trata por miedo a que la oposición utilice la sesión para tratar otros que atenten contra el superávit fiscal, lo que ya sucedio.

El estado de los sistemas informáticos del fisco fue criticado recientemente por Pazo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires donde apuntó contra las gestiones anteriores en la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

«No hubo inversión en tecnología en los últimos siete años, cuando vos te juntas con principales reguladores del mundo, te das cuenta de que la aplicación de tecnología es la clave de recaudación», afirmó. Y la ineficacia, se expone, en los niveles de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 37%, una cifra similar a la del año 2001.

Momento clave

La toma de los dos préstamos se da en un momento clave para el BCRA, si bien mañana jueves el directorio del FMI va a discutir la primera revisión del acuerdo con la Argentina que de aprobarse destrabaría el último desembolso, el viernes se debe afrontar el pago de intereses por u$s 865 millones.