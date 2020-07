Reformas al Código Fiscal: Zárate se volvió a mostrar en contra y dijo que “otra vez el látigo es para el trabajador”

Compartir

Linkedin Print

El jueves de la semana pasada, la Cámara de Diputados de Formosa aprobó reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva como así la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019. Los proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo Provincial. En este marco, el diputado de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate se mostró en contra de los mismos y brindó su punto de vista.

Riesgo fiscal

Con la sanción de esta ley, se establecen categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal en las que se incluirá a los contribuyentes y/o responsables de todos los tributos que administre la Dirección de Rentas, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo.

Los perfiles serán determinados en la forma y condiciones que establezca la DGR por reglamentación, de acuerdo a parámetros objetivos que surjan de la información disponible en la base de datos del organismo fiscal.

En relación a las categorías representativas de mayor riesgo fiscal, la DGR podrá establecer acciones de fiscalización y control diferenciadas, fijación de alícuotas incrementadas de retención, percepción y/o recaudación, entre otras medidas.

Asimismo, la norma sancionada introduce una modificación en el artículo 25 del Código Fiscal, que establece que no se podrá autorizar o efectuar pagos a proveedores de bienes, obras y/o servicios de la provincia, de las municipalidades y comisiones de fomento, si no se encuentra acreditada la inexistencia de deudas fiscales, mediante la correspondiente certificación expedida por la DGR.

En este sentido, el diputado Zárate lanzó que “en plena época de pandemia el gobierno pretende ajustar la tuerca de la recaudación implementando medidas para ello”.

“Este padrón de contribuyentes que hubiera sido implementado en otro tiempo, hoy resulta hasta peligroso por la situación económica y social de los contribuyentes, no sabemos cuáles serán las sanciones que tendrán aquellos que no califiquen según el riesgo. A modo de ejemplo en la Afip las sanciones son no poder acceder a créditos otorgados por el Gobierno Nacional en programa como ‘Mi PYMES’, para ello y debido a la pandemia su subieron las categorías y así facilitaron el acceso, es por ello que vemos como a destiempo procurar sancionar el presente proyecto”, expresó el opositor.

A continuación, añadió que “introducir situaciones conflictivas entre los proveedores de servicios en las comunas y exigirles el pago de los impuestos provinciales para cobrar sus acreencias en plena pandemia nos parece irracional”.

Dejó en claro que la oportunidad de las medidas es por lo menos “irracional”, lo admite el mensaje diciendo “oportuna percepción de los tributos provinciales”, utilizando a las Municipalidades para cobrar impuestos provinciales.

“Qué van a hacer las cooperativas, monotributistas que prestan un servicio en la municipalidad, que le deban a la provincia, por esta norma no van a cobrar. Le cuento que muchas de estas personas cobran poco dinero, precisamente porque le envilecen el sueldo para poder trabajar. En plena época de recesión económica, sufrimiento social, al gobierno de Gildo Insfrán se dé desata la voracidad fiscal”, criticó.

Bonificación

En este punto se establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que registren cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, en relación a todos los tributos que administre la DGR, y abonen sus declaraciones juradas mensuales en término, en efectivo y en relación estricta con el total de sus ingresos, gozarán de una bonificación del 20% del impuesto.

También establece que los contribuyentes que no cumplieron con las condiciones de admisibilidad del beneficio y abonaren con la reducción prevista (20%), serán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.

En relación a este proyecto, el diputado Zárate aseveró que “no es oportuna la sanción de la presente norma en época de pandemia” porque “nuevamente el látigo para el trabajador, emprendedor el privado, el que genera riqueza genuina, los que hacen esfuerzos todos los días para no vender lo poco que le queda, los comerciantes del Formosa que muchos de ellos están quebrados o a punto de quebrarse, los que venden su fondo de comercio, los que son sancionados por reclamar un oxígeno para salir de la crisis”.

Al hablar de a quién “beneficia” disparó que “seguro que no es al contribuyente entonces es nuevamente al estado voraz que pretende recaudar a pesar de la crisis sin precedentes que vive el país y la provincia. La finalidad que persigue esta norma sin dudas es la de recaudación, la voracidad del estado está por sobre la crisis de la que estamos pasando, el gobierno tiene más hambre que los contribuyentes formoseños que no llegan a fin de mes”.

“En el mundo de la anormalidad nadie puede ejecutar al estado, es más blinda sus recursos y elije a quien pagar, y pretende que sus contribuyentes paguen impuestos en su totalidad, en época de una crisis sin precedentes. No entiendo la lógica de los campeones de la Justicia social. Quitarles el beneficio del 20% a los contribuyentes que es por su actividad comercial, y ponerle condiciones con otros tributos que cobra la DGR es realmente complicarle la situación a quienes hoy necesitan la mano del Estado”.

“No es todo prebenda, subsidios, bolsas de mercaderías, dadivas, también hay gente que quiere trabajar, o tal vez la política sea seguir empobreciendo a todos para gobernar más barato. La actividad económica tiene seis meses de caída, estos últimos 100 días… de caída libre sin paracaídas, pero a alguien se le ocurrió quitar algún beneficio fiscal y profundizar la presión fiscal, nuevamente el sector privado es el que paga los pocos contribuyentes que tiene una provincia que recauda poco”, detalló.

“Este paquete de medidas tributarias para recaudar más, tiene que ser acompañado de otras herramientas para ayudar y lograr su cometido, de equidad, sobre todo, nosotros planteamos al inicio de la pandemia que todas las medidas de ejecución que lleva el ente recaudador sen paralizadas, que revisemos la posibilidad de una condonación de deudas para PYMES y emprendedores, y una moratoria con beneficios impositivos para que ingresen al sistema la gran mayoría de los contribuyentes, esta no se dio por eso hablamos de la extemporaneidad y la falta de sentido común en este afán de recaudar a cualquier precio”.

Por último, indicó que en nuestra provincia “te multan y no sabemos dónde va el dinero si andas sin casco, si te reunís para protestar, si andas sin barbijo, y ahora te quitan un beneficio que tenían los comerciantes para que el estado siga recaudando. Conclusión: un estado rico y súbditos pobres”.