REFSA comunicó cortes en diversos barrios de la ciudad capital

REFSA informó a los usuarios que se producirán cortes parciales en el suministro eléctrico el miércoles 3 de septiembre, en el horario de 7.30 hasta las 11.30 horas.

Los mismos afectarán a los usuarios ubicados en los barrios 12 de Octubre, Fray Salvador Gurrieri (exLote 111), La Colonia y Divino Niño, ubicados en la ciudad capital, a efectos de realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo línea de media tensión 13.2 kV.

Asimismo, la empresa solicitó a los usuarios las disculpas por las molestias ocasionadas, recordando que trabajan para mejorar la calidad del servicio.

En caso de lluvias, los trabajos programados se suspenden hasta nuevo aviso.