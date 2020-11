REFSA continúa los trabajos en las zonas rurales por los inconvenientes ocasionados por la tormenta

Compartir

El gerente general de la empresa REFSA Electricidad, Ingeniero Benjamín Villalba, dialogó y brindó detalles acerca de los trabajos que realizaron durante el fin de semana, en el marco de los inconvenientes ocasionados por las inclemencias climáticas; y los que aún continúan en el interior de la provincia.

En primer lugar recordó que el sábado entre las 13 y las 13:50 horas, se quedó sin servicio de energía eléctrica toda la provincia a raíz de una sobretensión que se registró en la estación transformadora Gran Formosa, que está sobre la ruta 11 casi ruta 81, de 500 KV.

“Hubo una mala maniobra de origen externo que transmitió en esa línea una sobretensión. En la estación gran Formosa, donde tenemos los dos transformadores de potencia de 500 mil volteos y 300 millones de vatios cada uno, actuaron las protecciones y se liberó la estación transformadora dejando sin servicio a toda la provincia”, explicó.

En ese marco, desde REFSA solicitaron los informes a la empresa TRANSENER, que es la responsable del mantenimiento y operación de la estación transformadora.

“Entonces REFSA empezó a trabajar, a energizar todos los pueblos, desde Formosa Capital a todas las localidades. En el lapso de 40 a 60 minutos tenían energía eléctrica”, confirmó Villalba.

Y aclaró: “Es un percance que tenemos porque la cadena de responsabilidad siempre es generación, transporte y distribución, nosotros tenemos que distribuir la energía que nos llega a Formosa, pero las responsabilidades son compartidas. Muchas veces la gente dice que REFSA nos cortó la luz, pero detrás de nosotros hay una cadena de responsabilidades importantes para que llegue la energía en cada hogar”.

En ese caso, el servicio de energía eléctrica se restableció de manera rápida y no hubo ninguna estructura dañada, aseveró el gerente de la empresa estatal.

Tormenta

Pero ese mismo día, por la noche, se desató una tormenta que azotó, sobre todo, a Chaco y Corrientes, pero que también llegó a Formosa con una “corredera de viento muy importante”, lo que generó que varios árboles se destronquen y caigan sobre las líneas del tendido eléctrico.

“Se trabajó toda la noche sin parar, yo siempre hago un agradecimiento especial a nuestros trabajadores, tenemos una forma especial de trabajo para estos casos, se congrega a la gente de guardia de distribución, ponemos a disposición lo que tenemos y salen todas las grúas a trabajar para tratar de levantar el servicio”, precisó Villalba.

Diez localidades estuvieron afectadas en esta ocasión y en todos los casos se llevaron a cabo las tareas con el equipo municipal de cada lugar para lograr la restitución del sistema eléctrico.

“En Formosa Capital, tratamos de trabajar lo más pronto posible, Clorinda también trabajó de forma ordenada con el municipio, hubo postes transformadores en el suelo, ahora hay unos corredores de aires muy especiales que nos tumba todo”, detalló el entendido del tema.

También hubo consecuencias en Laguna Blanca, Laguna Naineck, Palma Sola, Riacho He Hé, Siete Palmas, Buena Vista y El Espinillo.

“En este momento tenemos el 100% de las localidades, pero no así la parte rural, estamos trabajando ahora que se puede entrar, levantando los postes en todas las partes que corresponde a la ex cooperativa de Clorinda, les pedimos un poco de paciencia a esos clientes porque ya salieron equipamientos pesados de Formosa para las distintas localidades del interior”, manifestó el encargado del organismo.

Y precisó que en Riacho He Hé, se cayeron sesenta postes en la zona rural, para lo cual se mandaron dos grúas y “con ayuda del intendente y trabajadores prontamente va a estar en servicio esa parte”.

A su vez, el jefe comunal Rubén Solalinde detalló que el paso de la tormenta dejó gran cantidad de árboles y ramas arrancadas y unos 70 postes de luz caídos en toda la jurisdicción; mientras que en el casco céntrico destruyó entre 40 a 50 equipos lumínicos y el 50% de las luces LED de la plaza.

Asimismo, se registraron nueve casas dañadas, de ellas dos familias tuvieron que dejar su hogar para trasladarse a otro lugar; pero subrayó que no hubo ninguna persona lesionada.

Por último, destacó que la lluvia significó una bendición especialmente para la producción: “Cayeron 110 milímetros que sirvió para aplacar las necesidades tanto para el uso humano como para la cosecha de los distintos cultivos de la zona”.

Consumo

responsable de energía

En otro orden, Villalba solicitó a la comunidad en general el uso racional de la energía eléctrica, porque en esta época del año “es cuando más se consume” y “más viene la factura”.

“Hasta el momento no tenemos ninguna variación en el precio del kilovatio, sigue hasta fin de año, es la normativa nacional vigente del presidente Fernández que dice que las facturas están sin ningún tipo de aumento desde hace un año”, resaltó.

En ese contexto, el ingeniero señaló que, durante el gobierno nacional anterior, “tuvimos un aumento del costo de energía de casi 2,600%, que lo estamos pagando hasta ahora”.

“La gente tiene que tener memoria de los grandes aumentos en el costo de la energía que hubo en el gobierno anterior, grandes problemas tuvimos nosotros en explicar que la generación y el transporte lo fija la Nación, nosotros tenemos que darle el valor agregado de distribución al costo de compra que tenemos de la energía”, argumentó.

Por último, Villalba expresó que el Gobernador Insfrán “pide las tarifas diferenciadas para la provincia y también para toda la región NEA”, porque con las altas temperaturas de la zona “se triplica el consumo”.

“Por eso en el periodo estival pedimos una tarifa diferenciada, no solo para Formosa, también para el NEA, porque los grandes calores hacen que la gente prenda los equipos”, concluyó.

