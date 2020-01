Refsa: explicaron que boletas con sumas elevadas llegan porque «el cliente tiene mayor consumo»

Compartir

El ingeniero Víctor Hugo Matwiejuk, subgerente de Refsa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las constantes quejas que reciben en la empresa de clientes que manifiestan recibir facturas con valores muy elevado, algo que según manifestó «es común en esta altura del año» debido a que la gente consume más energía y por ello le llegan boletas más elevadas. Pidió a la ciudadanía controlar su consumo y aclaró que las tarifas están congeladas y seguirán así hasta abril de este año.

«El cuadro tarifario que estamos aplicando no sufrió variaciones desde el 30 de abril del año pasado por lo tanto en todas las facturaciones a esa fecha se está manteniendo el mismo cuadro tarifario sin ningún tipo de variación», aseguró.

Asimismo señaló que «este es un tema que se da todos los años y específicamente en estos meses, si nosotros estamos diciendo que el cuadro tarifario se mantiene y las facturas aumentan significa que el consumo es mayor, por lo tanto que es importante y en lo que hacemos hincapié es que en las facturas se deben leer los periodos de lectura, entre qué fecha y qué fecha se toma la lectura a fin de evaluar el consumo que uno tiene y si el precio del kilowatt se mantiene y hay un amento de consumo, la factura va a tener un monto mayor», aseguró.

Al ser consultado respecto a si aumenta el consumo, sube el valor del kilowatt aclaró que «nuestro cuadro tarifario se divide en bandas, se puede tener en ciertos periodos un precio del kilowatt pero en esta época estival si pasa el consumo, pasa a la otra banda cuyo cargo fijo y cargo variable tienen un valor mayor. Los precios en cuanto al cuadro tarifario son distintos, el precio mayor que tenemos siendo usuarios residenciales del que forma parte gran parte del padrón nuestro, el peso mayor que tenemos nosotros es 3,75 pesos el kilowatt ahora, pero depende en la banda de consumo que cada uno se encuentre».

«En cuadros tarifarios tenemos el valor mayor que es una persona que consume más de 1400 kilowatt hora mensual, está en 3,75 pesos el valor del kilowatt ahora», reiteró.

De la misma forma explicó lo referido a las facturas, ya que muchos clientes aseguran que les llegan por ejemplo del mes de febrero, sin haber todavía llegado ese tiempo. «Ese es otro tema que queremos aclarar a la audiencia, nosotros en este momento según nuestro cronograma de facturación, lo que es el primer bimestre que el llamamos nosotros el año 2020 corresponden a las lecturas de los medidores entre septiembre y octubre, es lo que se leyó en ese bimestre, ahora cuando nosotros facturamos esa facturas llegan al usuario tanto la cuota como la 2 en forma simultanea y los vencimientos son mensuales, por ejemplo tuvimos un tema acá de una persona, nosotros tenemos dividido nuestro cronograma en remesa, es gente del barrio Villa del Rosario donde nos reclamaban eso y les explicábamos que era lo que consumió entre septiembre y octubre y los vencimientos son en diciembre, la cuota 1 y en enero la cuota 2 que la recibe en forma simultánea y es lo que nosotros masivamente hacemos énfasis a la gente por el tema del vencimiento de factura que la gente ya lo posee en la casa, no es que recién estamos repartiendo».

«Antes de todo este tarifazo el tema de pagar la factura era todo un trámite, no importaba el importe iban a pagar sin problemas, hoy una factura de energía hay que saber leerla y entenderla, por eso confunden vencimiento con fecha de lectura, son cosas distintas, en el margen superior izquierdo de la factura dice el periodo de lectura, de tal fecha a tal fecha y en la parte inferior dicen los vencimientos correspondientes a la lectura en ese periodo», expresó.

También destacó que si las facturas no llegan a las casas, está el sistema de autogestión para que el cliente las imprima desde su domicilio. «Tratamos en lo posible de poner toda la tecnología, todas las herramientas posibles para que la gente desde su domicilio pueda imprimir la factura por el sistema autogestión, es un trámite muy sencillo, si tienen dudas que se acerquen a la sucursal y le hacemos el trámite de manera de que directamente desde su casa puedan hacerlo, también nos pueden mandar un mail y les respondemos de cómo es el procedimiento ya que para registrarse deben tener una clave y eso es particular de cada usuario».

Seguidamente contó que entre Navidad y Año Nuevo hubo un consumo de energía récord ya que eran días muy calurosos. «Nosotros tuvimos el récord de consumo que llegó a ser 340 mega watt de demanda en toda la provincia, también hay que hacer hincapié en que la demanda está satisfecha con lo que tenemos instalado tanto por el transformador de La Nueva Formosa como los grupos generadores que se encuentran en distintos puntos de la provincia. Este consumo fue hace 2 semanas atrás donde tuvimos un pico de calor muy importante, fue entre Navidad y Año Nuevo el consumo récord, en esta época del año es donde se manifiestan los mayores picos de consumo».

Para finalizar aseguró que «nosotros estamos en el congelamiento y hasta abril mantenemos el mismo cuadro tarifario que estuvo vigente hasta abril del año pasado, no se tocó ni un solo centavo, las variaciones que pueden llegar a tener los usuarios en sus facturas es por el consumo y por el pasaje de una banda de consumo a otra, pero nada más, el cuadro tarifario es el mismo».