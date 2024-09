REFSA impulsa el Plan de Tolerancia Cero a las conexiones eléctricas clandestinas en Formosa

Con cuadrillas en toda la provincia de Formosa, la empresa distribuidora REFSA busca erradicar las conexiones ilegales y garantizar un uso justo y seguro de la energía eléctrica. Las conexiones clandestinas no sólo son un delito, sino que también representan un peligro para la comunidad.

Con un avance sostenido, REFSA sigue adelante con su Plan de Tolerancia Cero contra las conexiones irregulares de electricidad en Formosa. En este sentido, las cuadrillas que específicamente se dedican a combatir el fraude eléctrico vienen realizando numerosos operativos en distintos barrios de la ciudad de Formosa como así también en todo el interior de la provincia, con el objetivo de erradicar las conexiones ilegales y mejorar el acceso formal a la red eléctrica.

En los últimos meses, REFSA intensificó sus acciones, triplicando el número de procedimientos y reforzando las cuadrillas que trabajan en el área metropolitana de Formosa.

En esta nueva fase, el equipo de trabajo incrementó su presencia en terreno, inspeccionando minuciosamente las conexiones en viviendas y comercios para detectar y eliminar las conexiones clandestinas, denunciando y sancionando a usuarios que, por distintas razones, contaban con un suministro irregular.

Asímismo las áreas administrativas y legales realizan las correspondientes acciones ya sea de índole penal o bien facturación de consumo no registrado de hasta 2 años hacia atrás. Ambos procedimientos atienden al hurto de energía constatado in situ lo cual representa un delito penado tanto por el Código Penal de la República Argentina Art. 162 y Art. 164 con hasta 6 años de prisión, como por el Reglamento de Suministro Eléctrico Art . 5.4 donde se explicita:

«En caso de comprobarse hechos que hagan presumir irregularidades en la medición o apropiación de energía eléctrica no registrada, LA DISTRIBUIDORA estará facultada a recuperar el consumo no registrado y emitir la factura complementaria correspondiente, incluyendo todos los gastos emergentes de dicha verificación. Sin perjuicio de las acciones penales pertinentes».

«Se efectuará el cálculo de la energía y/o potencia a recuperar durante un período retroactivo máximo de dos años, establecerá su monto y emitirá la factura complementaria por ese concepto según la tarifa vigente en ese momento, aplicándose un recargo del cuarenta por ciento (40%) sobre el monto resultante».

Compromiso con la seguridad

y la calidad del servicio

REFSA subraya que las inspecciones y operativos no solo han permitido sancionar y regularizar un gran número de suministros, sino que también reflejan el compromiso de la empresa con la seguridad y estabilidad de la red eléctrica de cada barrio, ya que con un mal vecino que tenga una conexión indebida o clandestina, se está poniendo en riesgo la seguridad y calidad del servicio de su familia y de las familias de todo el barrio.

Luchar contra las conexiones irregulares no solo busca garantizar la justicia en el uso de la energía, sino también asegurar la seguridad de los hogares y prevenir riesgos graves, como accidentes por electrocución. Las instalaciones ilegales o precarias representan un peligro tanto para las viviendas afectadas como para la red comunitaria en su conjunto.

Por último, recordamos a nuestros usuarios que pueden realizar denuncias de manera anónima en la sección de denuncias en nuestro sitio web click aquí.

Este plan representa un paso importante hacia una gestión energética basada en la transparencia, la legalidad y el cuidado de un servicio esencial como lo es la energía eléctrica.