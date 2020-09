REFSA reiteró que no se corta la energía a beneficiarios de tarifa “esfuerzo formoseño”

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Benjamín Villalba –gerente de REFSA- se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de extender la prohibición del corte de servicios públicos por falta de pago hasta fin de año y dejó en claro que en la Provincia no se les corta el servicio a aquellas personas enmarcadas dentro de la tarifa “esfuerzo formoseño”.

“Nosotros no podemos hacer corte de energía a quienes están dentro de la tarifa diferencial ‘esfuerzo formoseño’; desde hace rato que venimos trabajando de esta manera y no se le corta el servicio a quienes tienen dicho beneficio que es el 33% de nuestro padrón”, aseveró el mismo.

Seguidamente resaltó que en Formosa se extenderá la prohibición hasta fin de año porque “nosotros tenemos que hacer caso a lo que ordena la Secretaría de Energía, en este caso a través de un DNU presidencial”.

Consultado si es que aumentó la mora o se mantuvo el pago de los usuarios indicó Villalba que “la gente va pagando en la medida de sus posibilidades porque se le va a hacer un plan de pago enorme por la cantidad de facturas impagas”.

“Nosotros seguimos teniendo el precio del kilowatt histórico, hace más de un año que no aumenta, que en algún momento esto se va a estabilizar. Nosotros tenemos muchas personas trabajando y que dependen de esta empresa”, añadió.

Resaltó que pese al escenario actual REFSA está “muy bien” a comparación de otras distribuidoras del país ya que “con mucho esfuerzo hoy en día somos una de las provincias que lleva al día su pago con la compañía encargada de operar el mercado eléctrico mayorista de Argentina”.

“Estamos en una época de muy bajo consumo, las facturas son livianas; yo quiero aclarar que nosotros siempre nos comparamos con el año anterior; por ejemplo, en agosto de 2019 el consumo de las residencias subió un 38,8%, es decir que las casas de familias consumieron casi un 40% más este año; nuestro padrón de empresas o comercios bajó en un 37,8%”, continuó explicando.

Finalmente, el titular de REFSA aseveró que se están preparando para la época de abundante consumo que se viene, para poder brindar un mejor servicio. “Se está trabajando en toda la provincia, repotenciando algunas estaciones transformadoras que nos están quedando chicas, estamos poniendo trasformadores nuevos, etc”, cerró diciendo y asintió que se incrementó la cantidad de usuarios ya que “todos los meses nosotros tenemos altas nuevas”.