Refsa: “Tuvimos el mayor aumento de consumo del país en el servicio domiciliario”, dijo Villalba

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de Refsa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que TRANSNEA (Transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noreste Argentino), fue llamada al igual que otras distribuidoras del país, a una audiencia pública el 29 de marzo donde se va a definir la tarifa de la energía eléctrica. Destacó además que tras decretar la vuelta a Fase 1 en la ciudad capital se encuentran trabajando al 100% desde Refsa y brindó un dato único; de que Formosa tuvo en el verano un pico de consumo histórico, “tuvimos el mayor aumento de consumo del país en el servicio domiciliario”, informó.

“Hay una audiencia no solo para Transnea , en el país tenemos transmisión en extra alta tensión que es la línea de 500 mil y transmisión en alta tensión que es la línea de 132 mil, en ENRE convoca a una audiencia para ver los valores que están cobrando por el transporte. Hay que recordar que para que nosotros podamos hacer la distribución en cada domicilio está la generación, el transporte y por ultimo estamos nosotros que somos los distribuidores, hay una conformación de precios que al final paga la gente, todo esto de generación, transporte y distribución es lo que paga la gente, es una gestión hasta para emprolijar las cuestiones porque hace un año y medio que venimos con el precio congelado, están tratando de ver cómo ponerse al día con el valor agregado, en este caso de distribución de ellos”, explicó.

“Se está trabajando a nivel nación para tratar de ordenar el tema tarifario eléctrico porque hay que recordar y tener muy en cuenta lo que pasó en el gobierno anterior donde hubo un aumento de 3000%, hubo cortes de ruta, tarifazo y demás, eso fue lo que desmembró todo el sistema eléctrico que teníamos nosotros porque los aumentos venían cada 15 días más o menos, que fue en la época de Macri, asume el nuevo presidente y congela las tarifas porque ya no se podía aumentar más después de todo lo que habían incrementado, todo eso paga la gente”, graficó Villalba.

“Nosotros siempre aclaramos que no podíamos hacer otra cosa que trasladar ese aumento que lo ponía el señor Macri y que hasta ahora está replicando, pero desde hace un año y medio hasta la fecha está el precio de la energía congelado, hubo muchas subas, el dólar se disparó, el combustible también y nosotros tenemos una flota importante de vehículos, de transformadores que está todo dolarizado, estamos viendo cómo se van moviendo estas cuestiones porque la finalidad es que va a haber un aumento seguramente en el precio de la energía, pero nosotros tratamos de que no se traslade a la gente de bajos recursos, tenemos 64 mil usuarios, que es el 33% del padrón, al que el gobierno de la provincia todos los meses reparte 40 millones de pesos entre esas personas de escasos recursos, que son los que están dentro de lo que denominados Esfuerzo Formoseño, es la tarifa social”, destacó.

Asimismo aseguró que “se están haciendo audiencias públicas en toda la provincia para llevar claridad, las audiencias públicas son para que las distribuidoras podamos demostrar a la gente cuánto es el valor agregado de distribución que nosotros ponemos, cuánto es lo que necesita la empresa distribuidora para hacer expansiones de línea, para cambiar transformadores, para cambiar equipos de trabajo, pagar sueldos, que eso es lo que se está buscando, sincerar las tarifas para ver qué queda para la empresa porque hasta ahora nosotros gracias a Dios tenemos una pequeña deuda con Cammesa que es la factura adquirible pero hay otras empresas de la región que deben mucha plata, mucho dinero que no pagaron, ahora por ejemplo estamos dentro del artículo 87 del presupuesto nacional y nosotros trabajamos con nuestros legisladores provinciales y nacionales para incluirnos en la ley, porque éramos una empresa pagadora, que estaba al día, pero el beneficio para la empresa pagadora no estaba y está dentro de la ley que nos den cinco facturas consecutivas promedio del 2020 que va a servir para hacer obras o pagar lo que uno debe en Cammesa, hacer obras sobre todo porque en los últimos 4 años nosotros hicimos obras pequeñas porque no teníamos ningún apoyo del gobierno nacional, tenemos algún tipo de inconveniente en lo que es la calidad del servicio porque no hubo inversión a nivel nación”.

“El consumo sube pero las instalaciones son las mismas, nosotros vamos trabajando todos los días, viendo los puntos calientes que son transformadores que están en su limite de trabajo, vamos cambiando, pero nuestro sistema está estable en toda la provincia, tenemos algún tipo de inconveniente cuando hay algunos problemas atmosféricos, sobre todo los rayos, últimamente hay una descarga atmosférica muy grande que nos quema transformadores al caer sobre la línea pero salimos a trabajar, no tenemos tanto problema de cortes de suministro pese a los grandes calores que hubo, estamos trabajando bien”, destacó Villalba.

Seguidamente Villalba señaló que en el verano hubo un pico histórico de consumo debido al intenso calor, “fueron 370 millones de vatios, fue único, histórico que después se traduce en la factura que va a cada familia, la gente consumió energía, hizo calor y ahora están llegando las facturas. Siempre digo que deben fijarse en qué fecha fue el consumo, lectura anterior y lectura actual, ahí miran bien qué fecha fue el consumo porque la gente se olvida, estamos cobrando el consumo de 3 meses atrás, de diciembre enero ahora, la gente dice que no consumió eso, pero hizo calor en esa época”.

“Nosotros tuvimos el mayor aumento de consumo de la República Argentina prácticamente en el consumo domiciliario por la sencilla razón de que el 80% de nuestro padrón son familias, residenciales, con esta pandemia donde todos se quedan en sus casas, mucha gente tiene hijos chicos, ocupan el aire acondicionado hasta tarde porque no van a la escuela, se ocupa más el servicio”, explicó.

Para finalizar, señaló que las intimaciones por el atraso en las facturas sigue siendo bajo el mismo criterio, “con una factura impaga se le hace el llamado de atención, no un corte, siempre primero se hace un llamado de atención para que la persona sepa que está debiendo una factura, pero la gente está pagando, Refsa está trabajando al 100% pese a la Fase 1, somos un servicio esencial, no podemos decir que el personal está en la casa, todo el personal está trabajando porque tenemos que dar servicio, la directiva es que todo el personal cumpla con el protocolo y trabaje y eso estamos haciendo, la atención al público sigue igual, estamos delimitando la distancia social, todas las sucursales están abiertas de 7 a 13 y de 16 a 18 horas, trabajamos a full acompañando a las familias formoseñas y brindando el servicio”.

