REFSA: Villalba reiteró que «con la Resolución 92 sube la energía un 150%, que impactará en la factura de agosto-septiembre»

El gerente de Refsa, el ingeniero Benjamín Villalba, clarificó el panorama sobre los aumentos en las tarifas de energía dispuestos por el Gobierno Nacional, a partir de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, con fecha del 4 de junio, que fijan topes de consumo con subsidio.

Es el caso de “la Resolución 92, donde se definió un nuevo aumento del 150%”, indicó y luego remarcó que así “prácticamente le sacan el subsidio al N3, que son los de escasos recursos”, ya que en dicho mandato nacional, firmado por el presidente Javier Milei, el límite de consumo base se fijó en 250 KWh/mes, cuando hasta antes de esta medida estos hogares tenían subsidiado hasta 400 KWh.

Además, explicó que en la Resolución N° 90 “el nivel 2, de escasos recursos, antes no tenía límite de consumo y tenía un subsidio por la República Argentina, ahora con excepción de las zonas frías; el límite de consumo es de 350 KWh/mes a tarifa social y el excedente será a tarifa plena».

Ante esta situación, Villalba preguntó «quién consume en épocas de calor 350 o 250 KWh, o sea que el presidente Javier Milei está totalmente alejado de la realidad de la gente del Norte Grande».

Luego, volvió a insistir en que esto es a causa de las resoluciones nacionales “que están impactando en toda la República Argentina”, por lo que el titular de Refsa confirmó que a través de «una presentación en forma conjunta con las distribuidoras de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa pedimos que el tope de consumo que tiene el sur del país también lo tengamos nosotros, ya que ellos tienen un problema climatológico por el frío, nosotros con el calor».

Sobre la Resolución 90 específicamente, agregó que dice que aquellas personas que no están segmentadas tienen que hacerlo, por ejemplo: las personas que están en programas provinciales, como el Esfuerzo Formoseño, que en su momento se pasó en forma completa porque tenían este beneficio, deben volver a censarse a través de la página argentina.gob.ar/subsidios, porque ellos van a ser los más perjudicados.

En ese mismo sentido, se está “haciendo una proyección y vemos que desde que comenzó este Gobierno, por resolución 7 subió un 300% el costo de la energía a nivel nacional y ahora con la Resolución 92 un 150% más, impactando ello en la factura de agosto-septiembre”, confirmó a esta Agencia.

«Por eso le digo a la gente que trate de consumir lo menos posible, porque no es consumo lo que viene, sino aumento en el costo de la energía», dejó en claro y que «a las personas de escasos recursos con estas disposiciones de la Nación les están sacando todos los beneficios de subsidio nacional que se tenían, entonces fuertemente van a ser perjudicados los de clase media y baja».