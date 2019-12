Refuerzan controles en todos los colectivos que salen de Formosa

Compartir

Pablo Córdoba, Director de Transporte de la provincia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que a poco de las fiestas de fin de año y teniendo en cuenta que desde inicia diciembre es un mes más movido en cuanto a que hay despedidas de año, recepciones y demás, intensifican los controles en todos los choferes que parten desde Formosa hacia distintos puntos de la provincia como del país, a fin de asegurar que todo esté en óptimas condiciones.

«Los controles los venimos efectuando todo el año teniendo en cuenta que nosotros efectuamos un control a todo lo que son las unidades, las habilitaciones, revisiones técnicas, todo lo que hace a la documentación de prestatarios del servicio de transporte provincial y conjuntamente con las empresas provinciales en colaboración con la Policía de Tránsito, Gendarmería Nacional se refuerzan los controles en ruta. Hace un par de semanas hubo una tragedia a nivel nacional que nos conmocionó a todos por la muerte de 2 pequeñas que estaban viajando con su promoción de egresados motivo por el cual también hemos realizado una reunión, hemos convocado a todos los responsables de las empresas prestatarias de servicios provinciales, estuvieron presentes en la reunión las empresas Godoy, Puerto Tirol y El Pulqui que también presta servicio provincial, le queremos transmitir seguridad a los usuarios de que todas estas empresas cuentan con la habilitación correspondiente, sus revisiones técnicas, seguros, los choferes con su carnet habilitante, buscamos la forma de reforzar los controles también en forma colaborativa por parte de las empresas como por ejemplo el tema del uso de los cinturones de seguridad, muchas veces los usuarios no quieren usar el cinturón, hemos solicitado a las empresas que a través de los choferes se refuerce el uso del cinturón, otra de las medidas que hemos solicitado es la adopción de un control de alcotest previamente a la salida, ya desde los galpones donde cuentan con las unidades próximas a salir, hay empresas que a nivel nacional tienen por política que realizar estos controles, un caso concreto es la empresa El Pulqui donde no sale un colectivo sin antes hacerle un control de alcotest a los choferes», destacó.

«Nos transmitió tanto el responsable de la empresa Godoy como de Puerto Tirol que sería factible en corto plazo poder implementar este tipo de medidas lo antes posible, esto todo a los fines de reforzar lo que ya se viene haciendo en materia dentro de la provincia», acotó.

«Nosotros hemos recibido muchísimos padres de diferentes colegios que nos manifestaban su intranquilidad teniendo en cuenta que justo coincide con los viajes de egresados y por ese motivo también hemos solicitado mediante notas que se efectúe un control de alcotest a los padres, a los que salían desde la Plaza San Martín donde ya es tradicional previo sus viajes de egresados, por eso en cada una de las Saldias que se realizaron se efectuaron los controles de alcotest», contó.

De la misma forma habló del caso del chofer que fue detenido en estado de ebriedad días atrás cuando trasladaba padres y alumnos desde una fiesta de egresados. «Nosotros no otorgamos el carnet de conducir habilitante, los choferes pasan por diferentes procesos, ya sea si el carnet es nacional o municipal, pasan por un control sobre todo los colectivos de larga distancia. Nosotros para las líneas provinciales exigimos el carnet habilitante nacional donde tienen que tener un psicofísico, un curso de capacitación donde se le exige la licencia profesional, en este caso hemos solicitado a la Policía que intervino los datos al respecto tanto de la unidad como del chofer que conducía el colectivo, hemos detectado que el mismo conducía con un carnet otorgado por la Municipalidad, me puse en contacto con el Director de Tránsito de la Comuna, el licenciado Ortiz y le solicité qué medidas iban a tomar porque son el organismo de otorgamiento de la licencia y también vamos a estar supeditados a lo que expida la justicia de paz porque acá interviene la justica de paz al ser una contravención y vamos a estar siguiendo hasta las últimas consecuencias las medidas de este caso teniendo en cuenta la gravedad y el grado de alcohol que tenía en sangre al momento de conducir este chofer», indicó.

Asimismo aseguró que «desde que salen de acá a cualquier punto de la provincia o del país se le hacen los controles, en ese caso de Namqom el chofer ingresó a una fiesta en la que no tenía porqué haber ingresado, es gravísimo lo que cometió y gracias a Dios no ocurrió una tragedia porque también resulta casi imposible que nos pongamos a seguir a ver qué hace cada chofer en su recorrido, acá la empresa también va a tener que aplicar una sanción severa a este chofer, de todas formas nosotros vamos a seguir el caso para ver cómo continúa».

Aseveró además que ese chofer no puede conducir, «está imposibilitado, hemos tomado cartas en el asunto, hemos rastreado el expediente por el cual solicitaban la autorización, estos son servicios especiales de contratación para diferentes eventos ya sean deportivos, sociales y demás, en este caso había sido contratado para este traslado, ni siquiera estaba contratado para salir fuera del ejido municipal, era interno y el chofer estuvo más de fiesta que los mismos egresados por ese motivo vamos a seguir de cerca este caso para que se aplique la sanción correspondiente».

Para finalizar contó que «hace una semana y media tuvimos una reunión en lo que se denomina Consejo Provincial de Seguridad Vial que integramos diferentes organismos de todo el estado provincial, las fuerzas de seguridad, la policía de Tránsito, los Bomberos y donde cada uno desde su área refuerza al máximo todos los controles, no solamente al transporte público de pasajeros sino que a todos los ciudadanos en sí, los controles de alcoholemia a la salida de los boliches son rigurosos en los diferentes accesos de nuestra ciudad y están los resultados que se arrojan cada semana, por nuestra parte cada uno va reforzando ese trabajo para transmitir tranquilidad a toda la gente que circula tanto por la ciudad como por las rutas».