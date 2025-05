Refuerzan la lucha contra el dengue y convocan a la comunidad a colaborar en la erradicación del Aedes aegypti

Ante el incremento de casos de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika y chikunguña, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa emitió un fuerte llamado a la comunidad para reforzar la prevención, colaborar con las tareas de fumigación y erradicar posibles criaderos del insecto transmisor.

Desde el organismo provincial, encabezado por el Ombudsman Dr. José Leonardo Gialluca, se destacó la importancia de asumir una actitud activa y responsable frente a estas enfermedades virales que afectan la salud pública. “Estamos atravesando un momento crítico, sobre todo en esta época de lluvias, donde el mosquito encuentra condiciones ideales para reproducirse. Por eso, es imprescindible que cada vecino contribuya desde su hogar para cortar la cadena de contagios”, expresó Gialluca.

¿Qué es el dengue

y cómo se transmite?

El dengue es una enfermedad viral que se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos. Si bien en muchos casos puede cursar como un cuadro leve, en otros puede derivar en complicaciones graves si no se recibe la atención médica adecuada.

La fumigación es una de las herramientas fundamentales para reducir la población de mosquitos adultos, pero desde la Defensoría del Pueblo se aclaró que esta acción no es suficiente si no se complementa con medidas preventivas en cada domicilio.

Brigadas en acción y

necesidad de colaboración

ciudadana

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo del Dr. Manuel Cáceres, Subsecretario de Medicina Sanitaria, se vienen desplegando brigadas que recorren los barrios para realizar tareas de fumigación. Estos equipos trabajan junto a personal de la Policía de la Provincia para garantizar un acceso seguro a los domicilios.

“Es esencial que los propietarios o inquilinos permitan el ingreso de los fumigadores. La negativa o la ausencia de los residentes impide completar la tarea, haciendo que el esfuerzo de todo el operativo se pierda”, señalaron desde la cartera sanitaria.

Por esta razón, el Dr. Gialluca pidió expresamente a la comunidad abrir puertas y ventanas durante la fumigación, y retirar objetos que puedan obstaculizar el trabajo del personal. “Mantener patios y jardines limpios, sin objetos que acumulen agua de lluvia, es una de las medidas más efectivas para eliminar los criaderos del mosquito”, recordó.

¿Qué más se puede hacer?

Además de colaborar con las tareas de fumigación, las autoridades sanitarias instaron a la población a adoptar una serie de hábitos clave:

• Eliminar recipientes que acumulen agua estancada (baldes, macetas, neumáticos, botellas, etc.).

• Usar repelente y mosquiteros.

• Consultar en centros médicos ante la aparición de síntomas sospechosos.

• Informar la presencia de posibles criaderos a las autoridades competentes.

Canales de contacto y atención ante urgencias

Para facilitar la comunicación entre vecinos y organismos oficiales, la Defensoría del Pueblo habilitó múltiples vías de contacto:

• Teléfonos fijos: 3704 – 4436379 / 4436320

• Línea gratuita: 0800 444 1770

• WhatsApp: 3704 – 365924

• Correos electrónicos:

o denuncia@formosa.gov.ar

o depuefor@fibertel.com.ar

o juliosantander81@hotmail.com (Oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Formosa)

Es fundamental, al realizar un pedido de fumigación, detallar nombre, apellido, dirección exacta y un número de contacto. “En varios casos las brigadas llegan a los domicilios y no encuentran a nadie, lo cual dificulta y entorpece el operativo. Necesitamos el compromiso de todos para que esta tarea tenga impacto real”, remarcó el defensor Gialluca.

En situaciones urgentes, como cuando se cuenta con un diagnóstico positivo de dengue, se solicita adjuntar copia del análisis correspondiente. En estos casos, la fumigación se realizará dentro de las 24 horas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Un llamado a la conciencia

colectiva

El mosquito Aedes aegypti no reconoce fronteras ni distinciones sociales. Su proliferación y el riesgo de contagio están directamente relacionados con la acumulación de agua y la falta de cuidados en los entornos domésticos.

Desde la Defensoría del Pueblo se insiste en que esta lucha no puede ser librada solo por el Estado: necesita del compromiso y la participación activa de toda la comunidad. «Cuidar la salud de nuestras familias es una responsabilidad compartida», concluyó Gialluca.