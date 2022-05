Refuerzo de Ingresos: el Partido Obrero protesta frente al ANSES

Compartir

Gran cantidad de personas que integran el Polo Obrero se están manifestando frente a la oficina de ANSES, por ello la avenida Gutnisky está cortada. Reclaman que se abra una nueva jornada de inscripción para aquellas personas que no pudieron inscribirse al Refuerzo de Ingresos.

Fabián Servín, dirigente del PO, sostuvo ante el Grupo de Medios TVO: “vinimos a la ANSES para que abran una nueva jornada de inscripción para que los que no pudieron inscribirse para acceder al bono, ya que hay muchos trabajadores que se quedaron fuera del beneficio, si bien agregaron a jubilados y pensionado que me parece bueno eso, los trabajadores que son monotributistas no entraron”.

Vale recordar, que desde el organismo recordaron que hasta el 31 de mayo, de manera presencial y sin turno se puede hacer el reclamo pertinente.

