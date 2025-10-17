¡Regalos de Último Momento para Mamá! Balbi Formosa con Novedades y Financiación Exclusiva

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) abordó un tema de recurrencia en vísperas de fechas especiales: la compra de regalos de último momento para el Día de la Madre. El conductor entrevistó a Roxana Gómez, Gerente de Tiendas Balbi – Sucursal Formosa, para conocer las opciones y promociones disponibles para aquellos que aún no han adquirido el obsequio para mamá.

Roxana Gómez se presentó, saludó a la audiencia y confirmó que la sucursal de Tiendas Balbi en Formosa, ubicada en España 340, se encuentra preparada con “muchísimas novedades con respecto a el regalo para el Día de la Madre”.

Tendencias de Moda que Anticipan Diciembre

Consultada sobre las opciones de vestimenta, Gómez destacó que Balbi no solo tiene indumentaria ideal para la ocasión, sino que ya se proyecta hacia eventos futuros, como las fiestas de fin de año.

El conductor aprovechó el dato, mencionando: “Ojo con ese dato, Roxana, porque aprovechamos por ahí la voleada del Día de la Madre, regalamos algo de vestir, pero de paso ya vamos apuntando diciembre también que está a la vuelta de la esquina, ¿no?”

Roxana Gómez confirmó la estrategia de moda: “Exactamente, sí, sí, estamos recibiendo todo lo que sea la marca exclusiva de acá de la tienda”. La oferta es amplia y variada, incluyendo prendas de tendencia como:

Línea Tejida: Variedad de prendas tejidas.

Variedad de prendas tejidas. Brillos: Artículos con brillitos, ideales para la noche.

Artículos con brillitos, ideales para la noche. Lino: Prendas de lino, perfectas para el día y el clima cálido.

Prendas de lino, perfectas para el día y el clima cálido. Versatilidad: Shorts, remeras, pantalones, chalequitos, blazers y vestidos.

La gerente enfatizó la amplitud del stock, invitando a la clientela a visitar el local: “A todo aquel que no le haya podido comprar todavía un regalito a la madre y no sepa qué le pueden regalar, pueden venir acá a Balbi y le pueden dar un hermoso regalo”.

Facilidades de Pago y Descuentos Exclusivos

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la mención a las facilidades de financiación que ofrece la tienda, buscando aliviar el bolsillo de sus clientes. Roxana Gómez detalló las promociones vigentes:

Tarjetas Naranja y Z: “Estamos trabajando con tarjetas naranja, uno o Z, en Z comprando hasta mañana tienen un 25% de reintegro tope de 20.000 pesos.”

Mercado Pago: “Además de eso también si por ahí algunos tienen vinculado su tarjeta bancaria o tarjeta naranja a su cuenta de Mercado Pago, lo pueden hacer en seis cuotas sin intereses a través de Mercado Pago.”

El conductor del programa, Moreira Vieira, resaltó el valor de estas opciones, sobre todo en un contexto de amplia digitalidad, donde la posibilidad de realizar operaciones interbancarias a través de plataformas como Mercado Pago “facilita mucho todo”. Roxana Gómez coincidió, afirmando que “eso es lo que Balbi está trabajando mucho también con ese tema de la financiación, con el tema de las líneas financiación para darle al cliente la facilidad de que puedan pagarlo en cómodas cuotas y encima sin intereses”. La consigna es “Valli también ayuda a cuidar al cliente su bolsillo.”

La Recomendación que “Nunca Falla” y Talleres Especiales

A modo de sugerencia de experta, se solicitó a la gerente una recomendación personal: “¿A qué regalo apuntaría yo como cliente como, por ejemplo, voy a ir a Balbi seguramente hoy a la tarde y bueno, tengo que elegir algo para mamá, digamos, ¿no? ¿Cuál es el estándar? ¿A dónde podemos apuntar como un regalo que nunca falla en esta en estas fechas?”

La respuesta de Roxana Gómez fue clara y enfocada en el clima de la provincia: “Un regalo que nunca va a fallar son los palacios, los Palazos de Fibrana para el calor que se tiene viene acá en la provincia.”

La prenda, un básico para la temporada, cuenta con promociones especiales:

Palazos Lisos (Marca Bauti): A $12.990 .

A . Palazos Estampados (Marca Bauti): A $14.990.

Gómez destacó la comodidad, frescura, y la practicidad de secado de los palazos de fibrana. Además de la oferta de Fibrana, la gerente mencionó otra línea fundamental: la marca Criterio, que incluye “tallas especiales para las mamis, también que necesitan sus talleres especiales”. La disponibilidad de talleres especiales fue un punto muy bien recibido, ya que “por ahí cuesta conseguir” en otros comercios, asegurando así “amplitud también y al alcance de cualquier tipo de necesidad o gusto”.

Horarios Extendidos y Más Opciones de Regalo

Para finalizar, Roxana Gómez recordó la ubicación de la tienda (España 340) y brindó los horarios de atención, destacando una extensión especial para el fin de semana del Día de la Madre:

Días Hábiles: Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 y de 17 a 21.

Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 y de 17 a 21. Horario Especial por el Día de la Madre (Sábado): “Mañana como horario especial por el día de la madre tenemos de 8:45 a 12:45 y de 16 a 21.”

La extensión de la tarde es “justamente para que todo aquel que no haya podido comprarle todavía regalito para mamá pueda venir acá y le pueda regalar”. Además de la línea de vestir, la tienda ofrece una “amplia gama” de productos que incluyen:

Trajes de Baño: Bikinis, mallas.

Bikinis, mallas. Ropa Interior y Dormir: Ropas interiores, camisones, copines y camisones de amamantar.

Ropas interiores, camisones, copines y camisones de amamantar. Blanquería: “Todo lo que está la línea blanquería también, pero que se cubre cada más toalla de la línea privada que son, mira, excelente calidad.”

Accesorios: Carteras y monederos.

El conductor cerró la comunicación, agradeciendo el tiempo de Roxana Gómez e instando a los oyentes a “no esperen a último momento” para evitar las aglomeraciones. Tiendas Balbi se posiciona, así, como una solución integral de último momento, ofreciendo variedad, precios competitivos y financiación para homenajear a mamá.