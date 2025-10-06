Regatas completó su primera gira con un triunfazo en Mar del Plata

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/2026, Regatas Corrientes cerró su primera gira de la temporada con una importante victoria en Mar del Plata ante Peñarol por 84 a 80, para recomponerse de la derrota sufrida ante Obras Basket. El «remero» regresa con un récord positivo de 3-1.

En el «fantasma» se destacaron las labores de Fabián Ramírez Barrios (26 puntos, 7 rebotes) y Luis Santos (17 puntos, 5 rebotes), mientras que en el «milrayitas» los mejores exponentes fueron Agustín Pérez Tapia (17 puntos) y Roberto Acuña (16 puntos, 10 rebotes). Ahora los conducidos por Juan Manuel Varas regresará a Corrientes a la espera de Tayavek Gallizi y recibirá a Unión de Santa Fe el martes 21 y después viajará a Asunción para afrontar el Cuadrangular «D» de la Liga Sudamericana.

En el comienzo del partido, Peñarol estuvo muy efectivo desde perímetro, con un Agustín Pérez Tapia intratable, ya que el escolta anotó 14 puntos para poner al elenco marplatense arriba en el marcador, pero Regatas respondió de la mano del tridente «Penka» Aguirre, Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos para meterse en el juego y cerrar el primer cuarto abajo por 22 a 21.

En el segundo cuarto, al «fantasma» le costó mucho hacerse fuerte en su tablero, permitiendo que Peñarol tenga hasta tres oportunidades en una misma jugada con los rebotes ofensivos, y en ataque le costó encontrar una vía de gol, pero como Peñarol tampoco estuvo efectivo para aprovechar esas ventajas que daba el «remero», por lo que los dirigidos por Juan Varas pudieron irse al descanso largo en ventaja por 40 a 38.

En el tercer cuarto, Peñarol entró mejor al campo de juego, pudo tener efectividad para estirar su ventaja a seis puntos 49 a 43. Pero Regatas respondió con las «bombas» de Fabián Ramírez Barrios y «Tucu» Gramajo para empatar el partido 52-52. De ahí en más el tramite del encuentro muy de mucha paridad, con los dos equipos intercambiando conversiones, pero los del Parque Mitre lograron cerrar el tercer cuarto con un triple de Sebastián Lugo y un doble de Juan Pablo Corbalán para quedar arriba 65 a 60.

En el comienzo del último cuarto, el dueño de casa encontró un parcial de 7-0, para recuperar el comando del encuentro 67-65. Pero tras ese pasaje favorable al «milrayitas», los dirigidos por Juan Varas pudieron recomponerse y con la doble base «Penka» Aguirre y Andrés Jaime, más la aparición de Juan Pablo Corbalán, y las «bombas» de Ramírez Barrios, pudo estirar la brecha a 80-75 a falta de 1:32. En el cierre un triple de Pérez Tapia le puso suspenso al juego, pero con un doble y falta de Fabián Ramírez Barrios, decretó la enorme victoria de Regatas por 84 a 80.