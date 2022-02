Regatas Corrientes se quedó sin ascenso

Compartir

Regatas Corrientes dio batalla pero terminó cayendo ante San Lorenzo de Almagro en las semifinales de la Liga Nacional de Vóleibol, y volvió a quedarse en las puertas del ascenso.

En el encuentro correspondiente a las semifinales de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, Regatas Corrientes perdió este viernes con San Lorenzo de Almagro por 3 a 1, con los siguientes parciales 25-23, 21-25, 22-25 y 18-25. Así el elenco «fantasma» se quedó nuevamente como en la temporada anterior en las puertas del tan ansiado ascenso a la Liga Argentina. Este sábado los «remeros» jugarán por el tercer puesto.

El primer set fue muy reñido, pero Regatas se lo llevó con un gran comienzo de uno de los mellis Alegre, Enzo. El correntino entró en la formación inicial por decisión del coach Maximiliano Ledesma, en lugar del opuesto Pedro López, que venía siendo uno de los protagonistas en la competencia. Aunque fue una decisión llamativa, todo cobró sentido durante el juego, ya que la altura de Enzo y de Alhue Isso hizo que Regatas maneje mucho mejor el ataque.

El segundo fue el momento de la reacción “cuerva”, que tuvo como abanderado al opuesto Lucas Sferrayo, y se valió de muchos bloqueos defensivos aportados por Manuel Quiroga y Ezequiel Vázquez. San Lorenzo sacó una ventaja de 6 puntos bastante temprano, la cual pudo sostener hasta casi el final. Regatas se acercó peligrosamente, y retuvo al rival en su “set-ball”, pero la tensión terminó favoreciendo a los porteños.

La paridad volvió en el tercero, con un intenso punto a punto. San Lorenzo lo aprovechó mejor y empezó a sacar ventaja, a raíz de algunas deficiencias en la defensa regatense. El entrenador Ledesma se lo hizo notar a su equipo, que tras un tiempo muerto volvieron con mejor ánimo, intensificando el bloqueo y definiendo las jugadas por zona 4, con Marcelo Jolivot encendidísimo. No bastó para llevarse el set, porque el ciclón utilizó a Juan Guzmán para concretar un nuevo set.

En el set final fue todo a pedir de San Lorenzo: Regatas no consiguió defender correctamente a los centrales rivales, que tuvieron un gran armador en Ezequiel Vázquez. El pibe de 18 años confirmó su rol de figura del partido en este segmento, y junto a Juan Guzmán lastimaron mucho al conjunto correntino. Aunque ambos aumentaron la cantidad de errores no forzados, los dirigidos por Mariano Silberstein se repusieron mejor y se lo llevaron con la mayor diferencia del partido.

