Regatas: Narvarte, Rivero y Saborido, los candidatos para la próxima temporada

Regatas Corrientes se encuentra en la búsqueda de entrenador para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, y por ello comenzaron a sonar varios nombres para cubrir ese puesto.

Luego de finalizar su participación en la Liga Nacional de Básquetbol 2021/2022, el club de Regatas Corrientes no cuenta con entrenador para la próxima campaña en la élite del baloncesto argentino. Ya que, si bien su último técnico Fernando Calvi seguirá ligado a la institución, lo hará en su función formativo, con los juveniles de la Liga de Desarrollo.

Ante esta situación los dirigentes del equipo del Parque Mitre salió al mercado en busca de un DT, que se haga cargo del equipo en la temporada 2022/2023, donde el «fantasma» tendrá doble competencia, más haya de la Liga Nacional, volverá al plano internacional, ya que formará parte de la edición 2022 de la Liga Sudamericana.

Por ello, como casi en todos sus años en la máxima categoría, Regatas Corrientes buscará seguir siendo protagonista, o al menos estar en la conversación y en la lucha por los títulos, algo que en las últimas temporadas ha estado más lejos de lo planeado en la previa al comienzo de cada año. Y en esa busca de recuperar el protagonismo, la dirigencia se encuentra abocada en la búsqueda del nuevo entrenador.

En esta última temporada, Regatas Corrientes comenzó una nueva ilusión de la mano de Gabriel Piccato nuevamente al comando el equipo, y tras un muy flojo Súper 20, el equipo nunca terminó de recomponerse, y con un andar muy irregular, la dirigencia decidió que el experimentado técnico no continuará, ya en el tramo final de la Fase Regular.

Tras el alejamiento de Piccato, la dirigencia «fantasma» decidió que Fernando Calvi tomó el cargo de DT, teniendo en cuenta que se encontraban en la recta final de la Fase Regular, y era una persona que conocía al plantel, ya estuvo desde el principio del año junto con los jugadores. Tras ese cambio, el equipo mostró un sigo de mejoría, y terminó cayendo en cuartos de final ante el finalista Instituto de Córdoba.

Ahora de cara a la temporada que se aproxima, y como bien contábamos, Regatas tendrá doble competencia, la dirigencia «remera» comenzó a tener ofrecimientos de varios entrenadores. Entre los que más sonó fuerte por estas últimas horas, es Fernando «Tulo» Rivero. El coach marplatense tiene como antecedente destacado el título que consiguió con Peñarol de Mar del Plata en la temporada 2013/2014, al ganarle en la final precisamente a Regatas Corrientes.

Además el «Tulo» logró el ascenso a la Liga Nacional con Comunicaciones de Mercedes en el por aquel entontes Torneo Nacional de Ascenso en la temporada 2016/2017. Luego tuvo pasos por el básquetbol colombiano donde fue el entrenador de dos equipos, el Team Cali y los Caribbean Storm. Pero desde la dirigencia «fantasma» sostienen que fue tan sólo un ofrecimiento, y que todavía no hay definición al respecto.

Pero lo de Rivero no es el único nombre dando vueltas por el club del Parque Mitre, debido que también llegaron otras propuestas, tales como Sebastián Saborido, que tuvo una gran campaña en Libertad de Sunchales, y luego tuvo un breve paso por Atenas de Córdoba. El experimentado Guillermo Narvarte, que cuenta con un largo recorrido en la Liga Nacional, y viene de conducir a Goes de Uruguay.

