Regatas pone en marcha la pretemporada

El próximo lunes desde las 10 horas en el estadio «Martín A. Brisco» del Club Atlético Alvear, el Club de Regatas Corrientes iniciará de manera oficial la pretemporada de cara a la nueva campaña que afrontará en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La mañana de este lunes marcará el puntapié inicial para los trabajos que llevará adelante la nueva versión del elenco «remero» que afrontará su temporada número 22 de manera consecutiva en la élite del básquet nacional, y que también tendrá el desafío del certamen internacional en la Liga Sudamericana.

El elenco «fantasma» seguirá siendo conducido por Juan Manuel Varas, quién viene de tomar la posta en la mitad de la pasada campaña y guiar al equipo a las semifinales de la Liga Nacional. Como primer asistente estará acompañando al DT Manuel Sánchez, entrenador nacido en Firmat con un amplio recorrido en Liga Argentina, Liga Nacional y en el exterior. Viene de ser asistente de Cimbria Randers en Dinamarca.

Como segundo asistente y entrenador de la Liga de Desarrollo estará Diego Checenelli. Además, el equipo de trabajo se mantendrá con Guillermo Stieg como preparador físico y Milton Cardozo como kinesiólogo, sumado a Damián Lezcano como utilero y Daniel Alarcón como jefe de equipo.