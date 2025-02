Regatas prolongó su irregularidad con una derrota con Atenas en Córdoba

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes continúa con su marcha irregular en la competencia al caer de forma contundente este miércoles en el inicio de su gira por Córdoba ante Atenas por 107 a 79, para quedar con un registro de once festejos y diez derrotas.

En el elenco del Parque Mitre se destacaron las tareas de Fabián Ramírez Barrios (23 puntos), Sebastián Lugo (11 puntos, 5 rebotes) y Nicolás Aguirre (10 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias), mientras que en el «griego» que cortó una racha negativa de seis derrotas consecutivas los mejores valores fueron Lucas Arn (16 puntos) y Juan Cruz Oberto (16 puntos). El camino de los conducidos por Fernando Calvi continuará este viernes cuando visiten a Instituto de Córdoba en el estadio «Ángel Sandrín» desde las 20:30 hs.

Los primeros minutos del partido encontraron a un Atenas concentrado, bien en ataque y tratando de controlar al rival en defensa. Buen porcentaje desde la línea de tres (3/6) para ir ganando el juego por 17 a 13 con menos de cinco minutos para terminar el cuarto. Regatas no fue menos y a través de Charles Thomas, 7 puntos, hizo daño en la zona interior. Nueve llegó a sacar el local (27-18) en su mejor momento. El primer descanso llegó con el tanteador 27 a 23 para el «griego».

Otra vez logró despegarse Atenas, esta vez a 15 (45-30), con seis minutos jugados del segundo tramo. Hasta aquí la rotación del equipo no sufrió fisuras, en Regatas, hubo varios intentos por achicar la diferencia pero erró o no tiró tan cómodo ante la defensa de su rival. Buen cuarto de Nicolás Zurschmitten y Manuel Buendía aportando 10 puntos y buen manejo de los tiempos. Cuatro malos ataques del griego fueron facturados por el remero para ponerse en apenas dos minutos cuatro (47-43). La primera mitad se cerró 50 a 43 con Lucas Arn como goleador con 11 tantos.

Por medio de Ramírez Barrios (14) la visita se mantenía en partido. Sin embargo Atenas no le permitía igualar las acciones. Siempre encontró algún jugador para anotar. José Montero con dos bombas seguidas le dio nuevamente una luz de ventaja. Todo se mantuvo así hasta cerrar el tercero (75-63).

El tiempo se acababa y la supremacía de Atenas era clara, obviamente que Regatas no estaba entregado, pero el local fue contundente durante todo el encuentro, llegó a sacar 20 de ventaja y se recuperó de la mejor manera tras una seguidilla de derrotas ante un gran rival.